Gazeteci Yalçın Doğan, Pınar Türenç ile birlikte Fatih Altaylı ve Merdan Yanardağ’ı cezaevinde ziyaret etti. Doğan, T24’de yazdığı köşe yazısında Altaylı hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

'EKRANA DÖNMEDİM'

Doğan’ın aktardığına göre, Fatih Altaylı, ekrana tamamen döndüğü iddialarını yalanladı. Altaylı, yaptığı açıklamada, ‘Burada bir yanlışı düzeltmek gerek. Son mahkemeden sonra, ben kendi ekranıma çıktım, o yayınla birlikte, benim yeniden ekrana döndüğüm yolunda yorumlar çıktı.

Bu yanlış. Ekrana dönmedim. Her gün yazacağım diye bir şey yok’ sözlerini sarf etti.

İŞ DÜNYASINA AĞIR ELEŞTİRİ

Kendisini ziyaret edenler arasında parti liderlerini, milletvekillerini, gazetecileri sayarken, 'iş dünyasından arayan oldu mu' sorusuna Altaylı, adeta ateş püskürdü.

Altaylı, ‘Dışarıya çıktığımda iş dünyasının içinden geçeceğim. Türk burjuvazisi filan deniyor, burjuva filan değiller. Üstü bakırla kaplanmış kasaba esnafı hepsi. Onların yanında, asıl üst sınıfı toplumun geride kalan çoğunluğu oluşturuyor’ ifadelerini kullandı.

‘Benim durumumda açık bir hukuksuzluk var, herkes görüyor bunu’ diyen Altaylı, ‘Ama, iş dünyasından tek bir kişi çıkıp da bu durumla ilgi tek bir kelam etmedi.

Tayyip Erdoğan bunların ruhunu okumuş, onlara layık oldukları gibi davranıyor. Erdoğan müthiş bir sosyolog ve psikolog.

Onlardan birine haksızlık olduğunda, biz onları destekleyen yazılar yazıyoruz ama, onlar bizlere uygulanan hukuksuzlukla ilgili seslerini çıkarmıyorlar.

Ayrıca, reklam verdikleri kanallara bak, iktidara yaranmak için hepsi yandaş kanallara reklam veriyor. Muhalif kanallara gelince, korkudan onlara reklam veremiyorlar!’ dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran 2025 tarihinde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan YouTube kanalındaki programında söylediği bazı sözleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı’nı tehdit” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz ay hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti Fatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Altaylı’nın tutukluluğu devam ediyor.