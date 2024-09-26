Fatih Altaylı, sonunda patladı: Kendilerini ahlaklı zannettikleri için…

Gazeteci Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i hedef alarak dikkat çeken göndermelerde bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin’in sağa sola hakaretler yağdırdığını söyleyen Altaylı, “Hatta bazılarına “seks işçisi” demeye getirmiş. Tabii, bana saldırmadan da duramamış. Bakıyorum da bana saldıranlar, kendi özelliklerini bana yakıştırmaya bayılıyorlar” diye aktardı.

“Davranışlarındaki rezillik toplumun diline pelesenk olmuş tipler benim için “ahlaksız” diyorlar” diye yazan Altaylı, “Kendilerini ahlaklı zannettikleri için, onların tam zıttı olan beni ahlaksız olarak tanımlamaları aslında doğru. Ahlak zannettikleri kendi durumları ise elbette ki onlarla aynı durumda değilim” ifadelerine yer verdi.

"DEDİKLERİNİ OKUDUM GÜLDÜM"

Şahin’in kendisini hedef alan açıklamalar yaptığını vurgulayan Altaylı, şunları aktardı: “Hiçbir profesyonel televizyon kendisini kabul etmiyor. Programını sosyal medyaya taşımak zorunda kaldı. Kendisine sövülmesi hoşuna gidiyor gibi bir hali var. ‘Youtube’dan para gelsin de bana küfredilsin, umurumda değil’ havalarında. İlginç. Gurur, onur ayaklar altında. Dini, imanı para.” demiş. Okudum güldüm”