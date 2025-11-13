AKP'li trol Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili attığı tweet sonrasında TCK 310'uncu maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan Bölükbaşı tutuklanmıştı.

AKP Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Av. Muhammed Türkoğlu'ndan konuyla ilgili gelen açıklama dikkat çekti. Türkoğlu kişisel sosyal medya hesabından kayınladığı ses kaydında Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir suçlama olmadığını söyleyerek "Bir fiil açıkca suç olarak belirtilmemişse ceza kanunlarında siz o kişiyi cezalandıramazsınız" ifadeleriyle Bölükbaşı'nın tutuklanmasına tepki gösterdi..

Türkoğlu'nun sosyal medyada "Fatih Altaylı tutuklanırken neredeydiniz?" yorumları yağan açıklamasının tamamı şöyle:

"Dosyayı inceledim. Bundan dolayı mı diye çok şaşırdım. 'Cumhurbaşkanına tehdit' deniyor. Aslında Türk Ceza Kanunu'nda (TDK) böyle bir suç yok. TDK'da Cumhurbaşkanına hakaret var, Cumhurbaşkanına fiili saldırı var ama Cumhurbaşkanına tehdit diye bir suç yok.

Bizim ceza kanunumuzda genişletici yorum yasağı vardır. Bir fiil açıkca suç olarak belirtilmemişse ceza kanunlarında siz o kişiyi cezalandıramazsınız"

Gazeteci Fatih Altaylı kişisel YouTube kanalında 22 Haziran 2025 tarihinde "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı kendisine gelen "Halka Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrü boyunca cumhurbaşkanı kalıp kalmamasının sorulduğu ve yüzde 70'in buna karşı çıktığı" şeklinde soruya "yakın geçmiş değil uzak geçmişe bak, bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikasta kurban giden Osmanlı padişahı... Suikast demeyelim de komploya kurban giden veyahut boğazlanan veya intihar etti süsü verilen Osmanlı padişahı" yanıtı vermişti.

5 yıl hapsi istenen Altaylı kendisini "Hayatında kimseyi tehdit etmemiş Fatih Altaylı mı Sayın Erdoğan'ı, bu ülkenin Cumhurbaşkanını tehdit edecek" diyerek savunmuştu.