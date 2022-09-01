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  • Fatih Altaylı doktor takipçisine küfürlü cevap verdi. O mesajı görünce sinirden küplere bindi

Fatih Altaylı doktor takipçisine küfürlü cevap verdi. O mesajı görünce sinirden küplere bindi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından doktor takipçisinin yorumuna sinirlenerek küfür etti.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 13:22
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 13:23
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Fatih Altaylı Twitter'dan doktor takipçisine küfürlü cevap verdi. Sinirden küplere bindi

Fatih Altaylı doktor takipçisine küfürlü cevap verdi. O mesajı görünce sinirden küplere bindi
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Öte yandan Altaylı, gerek yazıları gerekse de paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Altaylı, son olarak Twitter'da bir doktorla yaşadığı hakaretlerle dolu diyalogla gündem oldu.

Fatih Altaylı'ya zavallı diyen Dr. Ahmet Koyuncu, “Zavallı profesörler... Zavallı Fatih Altaylı... Kenan Evren faşizminde parladınız. Attık Amerikancılar tüm dünyada şeyini kaldıramıyor. Yalnız kaldınız. Bir Erdoğan ile basa çıkamadınız. Zavallılar” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşıma ise Altaylı, "Terbiyeli ol edepsiz. Zavallı sen ve senin gibilerdir. Kime zavallı diyorsun. Ahlaklı ol" sözleriyle tepki gösterdi.

ALTAYLI KÜPLERE BİNDİ

Yaşanan bu diyaloğun ardından ise söz konusu doktor, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin yabancı dildi eğitim veren sömürge okulu olduğunu söyleyince Altaylı’yı küplere bindirdi.

"Seni doktor yapanın ta…" şeklinde cevap verip doktora küfreden Fatih Altaylı, “Galatasaray lisesi Osmanlı zamanında kurulmuş devlet okuludur. Cahil. Ezik” dedi. Ancak daha sonra söz konusu paylaşımını sildi.

Daha sonra Altaylı bir başka takipçisine de "Gerizekalı" dedi.

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Uzay Fenercioğlu
1.09.2022 14:16
Ülkenin şartları maalesef küfürsüz yaşamaya müsait değil. Yalnız küfretmek de çok ince, nezih ve kıymetli bir sanattır, her ağza ve her ortama her küfür yakışmaz.  
 
Adalet
1.09.2022 14:12
Bu ülkede cemaat ve tarikatlar olduğu ve desteklendiği sürece ne din tacirliği ne kindar nesil ne bu doktor gibi cahiller ne Atatürk ne cumhuriyet ne Türk düşmanlığı ne de terör biter  
 
Sen Kimsin
1.09.2022 13:49
Benim kim olduğumu biliyormusun  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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