Fatih Altaylı doktor takipçisine küfürlü cevap verdi. O mesajı görünce sinirden küplere bindi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Öte yandan Altaylı, gerek yazıları gerekse de paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Altaylı, son olarak Twitter'da bir doktorla yaşadığı hakaretlerle dolu diyalogla gündem oldu.

Fatih Altaylı'ya zavallı diyen Dr. Ahmet Koyuncu, “Zavallı profesörler... Zavallı Fatih Altaylı... Kenan Evren faşizminde parladınız. Attık Amerikancılar tüm dünyada şeyini kaldıramıyor. Yalnız kaldınız. Bir Erdoğan ile basa çıkamadınız. Zavallılar” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşıma ise Altaylı, "Terbiyeli ol edepsiz. Zavallı sen ve senin gibilerdir. Kime zavallı diyorsun. Ahlaklı ol" sözleriyle tepki gösterdi.

ALTAYLI KÜPLERE BİNDİ

Yaşanan bu diyaloğun ardından ise söz konusu doktor, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin yabancı dildi eğitim veren sömürge okulu olduğunu söyleyince Altaylı’yı küplere bindirdi.

"Seni doktor yapanın ta…" şeklinde cevap verip doktora küfreden Fatih Altaylı, “Galatasaray lisesi Osmanlı zamanında kurulmuş devlet okuludur. Cahil. Ezik” dedi. Ancak daha sonra söz konusu paylaşımını sildi.

Daha sonra Altaylı bir başka takipçisine de "Gerizekalı" dedi.