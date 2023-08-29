Fatih Altaylı vatandaşlık satanlara ateş püskürdü. ‘Kendi vatanımızda sığıntı olduk’

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi yabancıların cazibe merkezi haline getirdi.

Özellikle kurda yaşanan artışlarla birlikte yabancılar için Türkiye’de gayrimenkul almak çok kolay hale getirilirken, konuyla ilgili prosedürler de yabancıların lehine yönelik düzenlendi. Bu sayede 400 bin dolar veren yabancılar, konut aldıktan sonra eşleri ve 18 yaşından küçük çocuklarına da Türk vatandaşlı hakkı verildi.

Gazeteci Fatih Altaylı da hükümetin göç politikasına ilişkin çok sert eleştirilerde bulunurken, vatandaşlık satışına adeta ateş püskürdü.

Cumhur ittifakı ve ortaklarına da eleştirilerde bulunan Altaylı, ‘Bu nasıl milliyetçilik kardeşim, bir milliyetçi kendi vatanının pasaportunu satar mı?’ ifadelerini kullandı. Kendi vatanımızda sığıntı olduğumuzu ifade eden usta gazeteci, ‘‘Milliyetçi geçinenlere soruyorum bunu, benim kanıma dokunıyor... Ulan senin karına kızına tecavüz etmek için Pakistanda herif örgütleniyor, sen burada 'gelsinler, 40bin dolar adam başı.' 1 evde 20 kişi. Sokaklarda güvenlik sıfır. Hadi sıkıysa çık Beyoğlu’na, akşam sokağa bir yere. Ana caddeden bir sokak aşağıya gir 1960'ların Beyoğlu, hatta beteri. Sonra milliyetçiyim, hadi lan!’’ dedi.