Fatih Altaylı yorumlayamıyor! Koltuğu boş kaldı

Tutuklanmaya tepkiler sürerken Altaylı’nın YouTube’deki yayınları birlikte yaptıkları yardımcısı Emre Acar, boş kalan koltuk görüntüleri eşliğinde süreci özetleyen bir video yayınladı.

“FATİH ALTAYLI YORUMLAYAMIYOR” başlıklı video çok kısa süre içerisinde 200 bine yaklaşan izleyiciye ulaştı.

“Fatih Bey’in tekrar bu karşınızda ekranda gördüğünüz koltukta oturup yorumlarına devam edeceği güne kadar var gücümüzle çalışmaya devam edeceği” diyen Emre Acar şu açıklamayı yaptı:

Selamlar Fatih Bey diyerek başlayacağım ve Fatih Bey'in de “Haftanın ilk günü Emreciğim…” dediği bir yayın olmayacak. Çünkü Fatih Bey tutuklandı. Gürültü kirliliğini engellemek adına size duyduğumuz sorumluluktan dolayı süreci bir de ben özetlemek isterim. Fatih Bey bu YouTube kanalında vermiş olduğu tarihsel bir örnekten dolayı cumartesi akşamı evinden gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubeye götürüldü.

Cumartesi gecesini vatan emniyette geçirdi ve pazar günü öğlen saat 10:00’da İstanbul Çağlayan Adliyesi nöbetçi savcılığına sevk edildi. Fatih Bey'in sevk ediliş nedeni; TCK madde 310 T/2 ve 106 T/1 burada bu maddelerin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışmayacağım. Ancak Fatih Bey'in verdiği bahsi geçen tarihsel örnek kesilip başka anlamlar yüklenecek şekilde sosyal medyada servis edildi. Bu durum savcılık makamı ve suh ceza hakimliğine Fatih Bey'in avukatları tarafından üstüne basa basa dile getirildi. Hatta videonun orijinal hali bahsi geçen makamlara da verilmişti.

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Ancak Savcılık makamı ve Suh Ceza Hakimliği bu iddialar ve deliller dikkate alınmadan sosyal medyada yayınlanan bölüm üzerinden bir karar verdi. Fatih Bey fiili bir eylem olmamasına ve tutuklamanın en son uygulanacak tedbir olmasına rağmen tutuklandı. Avukatlarının yapmış olduğu savunmalar göstermiş oldukları deliller dahi değerlendirilmedi. 310 Taksim 2'yi doğrudan bir suç maddesi gibi değerlendirmek, maddede tanımlanmamış bir fiile ceza verilmesi anlamına geliyor. Bu da açıkça Anayasa madde 38 TCK madde 2 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 7'ye aykırıdır. Aksi halde herhangi bir eylem cumhurbaşkanına karşıysa suç olur gibi belirsiz öngörülemez ve keyfi cezalandırma pratiği doğar. Bu da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.

Resen soruşturmaya konu olan eylem örneğin sosyal medya paylaşımı basın açıklaması veya sözlü beyan şiddet içermemekte fiziksel saldırı niteliği taşımamakta ve cumhurbaşkanının yaşamına vücut bütünlüğüne veya hürriyetine yönelik doğrudan bir tehdit barındırmamaktadır. Diğer taraftan hepinizin bildiği gibi cumhurbaşkanlığı makamı demokratik toplumlarda en yüksek düzeyde eleştiriye açık makamdır. Bunu da söylemek hatırlatmak istedim ve son olarak herkesin bilmesini isteriz ki Fatih Altaylı'nın ekibi olarak dimdik ayakta olmaya bildiğimiz doğruları söylemeye, haksızlığa karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz, sinmeyeceğiz yılmayacağız doğru bildiklerimizi bizi sevenlerle ve destekleyenlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan hukuki yollarla tüm haklarımızı arayacağız, hukukun işlemesi için gereken tüm girişimleri yapacağız. Fatih Bey’in tekrar bu karşınızda ekranda gördüğünüz koltukta oturup yorumlarına devam edeceği güne kadar var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bir de bu videonun devamında Fatih Bey'in vermiş olduğu ifadeyi sizlerle paylaşıyoruz:

İŞTE FATİH ALTAYLI’NIN İFADESİ

“Söz konusu yayın ve cümleler bana aittir, ancak Cumhurbaşkanı'nı ne tehdit ne de hakaret maksadım vardır. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaydı hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri sorulmuş, vatandaşların yüzde yetmişi de böyle bir Anayasa değişikliğine onay verip vermeyeceklerini söylemişti. Ben de bu konuyla ilgili yorumumda, Türk halkının Tanzimat’tan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini; herhangi bir kişiye, kendi isteği ve denetimi dışında devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söyledim. Ve Türk halkının, kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirel bir tutum takınabildiğini; Padişahlık döneminde bile cuma selamlıklarında padişahları eleştirdiğini, tarihe meraklı bir Afyoncu gibi, yakın tarihimiz üzerine uzman bilim insanları ile de defalarca televizyonlarda entelektüel kimliğimle ifade ettim. Bu gibi örnekleri daha önce gerek Murat Bardakçı gerek Erhan Afyoncu ile konuşmuşluğumuz vardır.

Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanı'na bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi. Olayın bu şekle büründürüldüğünden ve sadece tarihi bilgi vermeye yönelik sözlerimin bilinçli bir çarpıtmayla, sanki Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyormuşum gibi algılatılmasından ben sorumlu değilim. 45 yıllık meslek hayatımda, son 30 yılda sayısız televizyon programı ve sayısız köşe yazısı kaleme aldım. Bunların herhangi birisinde, bırakın Cumhurbaşkanı'nı, herhangi bir vatandaşı dahi tehdit etmişliğim yoktur. Bu suçlama ile hakkımda dava dahi açılmadı. Burada da tehdit maksadım olmadığı gibi, şahsen tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik herhangi bir tehdit veya hakaret aklımın ucundan dahi geçmez.

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Eleştiri hakkımı her zaman kullanmışımdır, ancak tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir. Söz konusu suçlama ile ilgili olarak da görmüş olduğum savcılık sevk yazısında, TCK 310/2’nin uygulanabilmesi için fiili bir hakaret olması gerekir. Bu durumda bile herhangi bir tehdit ve hakaret kastım olmamasına rağmen savcılığın bu talebi hukuksuzdur ve yasaya uygun değildir. Şunu da göze almak gerekir ki, suç olduğu iddia edilen konuşmamda ilk cümlem “Türk halkı sandığı sever” olmuştur. Bu bile demokrasiye olan inancımızı ve konuşmamızdaki niyeti göstermektedir. Bu yüzden de hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep ederim.”