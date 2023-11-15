Fatih Altaylı'dan Atatürk taklidi yapanlara sert tepki: "Ben orada olsam bir tane patlatırdım suratına."

Fatih Altaylı, Atatürk taklidi yapan, Atatürk'ün subay üniformasıyla masalara selam veren kişiye sert tepki gösterdi:
“Atatürk'ün subay üniformasını giymiş şapkasını çıkarıp yemek yiyenlere selam veriyor eşek oğlu eşekler. Bir tanesi restorana Atatürk’ün subay üniformasıyla gidip selam veriyor. Ben orada olsam bir tane patlatırdım suratına. Bunları hangi analar doğurmuş, bu nasıl bir ahlaksızlıktır ya? ”
Fatih Altaylı, Atatürk taklidi yapan, Atatürk'ün subay üniformasıyla masalara selam veren kişiye sert tepki gösterdi: