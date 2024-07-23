Fatih Altaylı’dan ‘Ateist Türk değil müslüman Suriyeli bizdendir’ diyen Aydın Ünal’a cevap

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı’dan ‘Ateist Türk değil müslüman Suriyeli bizdendir’ diyen Aydın Ünal’a cevap

Gazeteci Fatih Altaylı, "Müslüman bir Suriyeli, Türk olduğunu iddia eden bir ateistten daha fazla bizdendir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal’a dikkat çeken bir yanıt verdi.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini de hazırlayan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'ın "Müslüman bir Suriyeli, Türk olduğunu iddia eden bir ateistten daha fazla bizdendir" açıklamasına gazeteci Fatih Altaylı’dan çarpıcı bir yanıt geldi.

“Bunu söyleyen Erdoğan’ın metin yazarı” ifadesini kullanan Altaylı, “Sonra diyoruz ki Erdoğan niye bunu söyledi, niye insanları kutuplaştırdı. Kılavuzu Aydın Ünal olanın gideceği yolda o olur. Bu söylediği ne demek? Böyle bir laf mı var? Müslümanlık yokken Türklük yok muydu?” açıklamasında bulundu.

altayli-001.jpg

"BU YAPILAN HAİNLİKTİR"

Türklüğün müslümanlıktan eski olduğunu vurgulayan Altaylı, “O kadar merak ediyorsun defol git Suriye’ye yaşa. Türklük bir din meselesi değildir. Türklük bir ırk meselesidir. Irktan da öte bir hissiyat meselesidir. Kendini Türk hissediyorsan öylesindir. Aydın Ünal kendini Türk hissetmeyebilir. Bu ne benim için ne de Türklük için bir kayıptır. Olsa olsa Aydın Ünal için bir kayıp olabilir” ifadelerini kullandı.

Ünal’ın açıklamasını ‘hainlik' olarak nitelendiren Altaylı “Bu milleti din üzerinden bölmeye çalışmak Türklere düşman olanların yaptığı bir şeydir” dedi.

İlgili Haberler
Merkez Bankası'ndan faiz kararı öncesi bir hamle daha
Fatih Altaylı ateş püskürdü: Milletvekilliğine tüküreyim
AKP'nin karanlık dosyasını Bahçeli'ye veren eski bakan kim? Fatih Altaylı'dan bomba iddia
Erdoğan'ın metin yazarı Suriyeliler gitsin diyenlerin gitmesini istedi. ‘Kemalizmle FETÖ'nün farkı yok’ demişti
Son Haberler
Dünyayı gezdi Türkiye'de öldü Yaşam
Dünyayı gezdi Türkiye'de öldü
Flaş... Flaş... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Ekonomi
Flaş... Flaş... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Hayatını kaybeden 2 dağcı aranıyor Gündem
Hayatını kaybeden 2 dağcı aranıyor
Fıstık hırsızları kıskıvrak yakalandı Gündem
Fıstık hırsızları kıskıvrak yakalandı
Bingöl’de çıkan orman yangını söndürüldü Yerel Haberler
Bingöl’de çıkan orman yangını söndürüldü
MHK Başkanı belli oldu Spor
MHK Başkanı belli oldu
Yunanistan'da deprem Gündem
Yunanistan'da deprem