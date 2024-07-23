Fatih Altaylı’dan ‘Ateist Türk değil müslüman Suriyeli bizdendir’ diyen Aydın Ünal’a cevap

Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini de hazırlayan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'ın "Müslüman bir Suriyeli, Türk olduğunu iddia eden bir ateistten daha fazla bizdendir" açıklamasına gazeteci Fatih Altaylı’dan çarpıcı bir yanıt geldi.



“Bunu söyleyen Erdoğan’ın metin yazarı” ifadesini kullanan Altaylı, “Sonra diyoruz ki Erdoğan niye bunu söyledi, niye insanları kutuplaştırdı. Kılavuzu Aydın Ünal olanın gideceği yolda o olur. Bu söylediği ne demek? Böyle bir laf mı var? Müslümanlık yokken Türklük yok muydu?” açıklamasında bulundu.

"BU YAPILAN HAİNLİKTİR"

Türklüğün müslümanlıktan eski olduğunu vurgulayan Altaylı, “O kadar merak ediyorsun defol git Suriye’ye yaşa. Türklük bir din meselesi değildir. Türklük bir ırk meselesidir. Irktan da öte bir hissiyat meselesidir. Kendini Türk hissediyorsan öylesindir. Aydın Ünal kendini Türk hissetmeyebilir. Bu ne benim için ne de Türklük için bir kayıptır. Olsa olsa Aydın Ünal için bir kayıp olabilir” ifadelerini kullandı.



Ünal’ın açıklamasını ‘hainlik' olarak nitelendiren Altaylı “Bu milleti din üzerinden bölmeye çalışmak Türklere düşman olanların yaptığı bir şeydir” dedi.