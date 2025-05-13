Fatih Altaylı’dan Bahçeli’yi çılgına çevirecek yorum: “Olur mu olur, şaşırmam...” Öcalan açıklaması ortalığı karıştıracak…

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ ile başlayan, dün terör örgütü PKK’nın feshi ile devam eden sürece çarpıcı bir yorumda bulundu. Altaylı, “Devlet Bey, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Öcalan’ı cumhurbaşkanı adayı yapabilir mi? Olur mu olur, şaşırmam. Niye? Çünkü Öcalan artık barış güvercini” dedi.

BAHÇELİ’NİN BAŞLATTIĞI SÜREÇ SİLAH BIRAKMAYLA DEVAM EDİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’e davet ederek başlattığı süreç, son olarak terör örgütü PKK’nın örgütü lağvetmesiyle devam ediyor. Dün terör örgütü PKK, fesih kararı aldığını açıklamıştı. Bir zamanlar bebek katili Öcalan için idam isteyen Bahçeli ise fesih kararına ilişkin, teröristbaşına teşekkürlerini sunmuştu.

ALTAYLI: OLUR MU OLUR, ŞAŞIRMAM

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı ise Bahçeli’nin başlattığı süreçte fesih kararı çıkmasına değişik bir yorumda bulunarak değerlendirdi. Altaylı, “Devlet Bey, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Öcalan’ı cumhurbaşkanı adayı yapabilir mi? Olur mu olur, şaşırmam. Niye? Çünkü Öcalan artık barış güvercini” ifadelerini kullandı.