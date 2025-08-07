Fatih Altaylı’dan Bahçeli’yi terletecek soru

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye açılım sürecine ilişkin zor bir soru yöneltti. Altaylı, “Bahçeli niye 26 yıl bekledi? Tüm bunlar 1999 yılında da olabilirdi. Üstelik geçmişte Türkiye'nin çok daha güçlü ve dengeli zamanlarında” dedi.

TİYATRODA 'KURUCU ÖNDER' SÖZÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir zamanlar ip attığı bebek katili Öcalan’a ‘kurucu önder’ diyerek Meclis’e davet etmişti. Bahçeli, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ diyerek teröristbaşına seslenmiş ve yeni açılım tiyatrosunu başlatmıştı.

MECLİS PERDESİ

Bahçeli ile başlayan açılım tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşının örgüte fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silah bırakması ile süreç devam etmişti. Son olarak süreç Meclis ayağında ilerliyor. İYİ Parti’nin sadece yer almadığı komisyon ilk toplantısını Salı günü gerçekleştirdi.

ALTALYI: BAHÇELİ NİYE 26 YIL BEKLEDİ?

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı ise sürece dair herkesin merak ettiği soruyu gündeme getirdi. Bahçeli’ye soruyu ilen Ataylı, şunları dile getirdi:

“Bahçeli ve Öcalan'ın işbirliği bir sonuç verebilir. Bu konuda her ikisinin yakın bir diyaloğu ve güveni var. Benim açımdan anlaşılmaz olan ise Bahçeli'nin tüm bunları yapmak için niye 26 yıl beklediği. Çünkü Öcalan'ın tavrı ve fikirlerinde değişiklik yok. kendisiyle konuştuğum günle yani 28 yıl öncesi ile bugün arasında yeni bir şey söylemiyor. Bahçeli niye 26 yıl bekledi? Tüm bunlar 1999 yılında da olabilirdi. Üstelik geçmişte Türkiye'nin çok daha güçlü ve dengeli zamanlarında”