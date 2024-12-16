Fatih Altaylı’dan 'Başımızın üstünde yerleri var' diyen Erdoğan’ı kızdıracak Suriyeliler yorumu

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında önemli yorumlar yapmaya devam ediyor.

Altaylı son videosunda Suriyeliler ilgili Erdoğan’ın çağrısını değerlendirdi.

Fatih Altaylı’nın açıklamaları şu şekilde:

“SURİYELİLER, TÜRKİYE’NİN MEDENİ ORTAMLARINDA YAŞIYORLAR”

“Şimdi Cumhurbaşkanı'nın çağrısının bir etkisi olması kaçınılmaz. Çünkü zaten buna yönelik bir tedirginlik Suriyeliler'de var.

Suriyeliler, Türkiye’nin medeni ortamlarında yaşıyorlar. İşlerini kurmuşlar. Kimileri çalışıyor, kimleri esnaflık yapıyor, çocuklarını büyütüyor.

Gidip de orada ne olacağı belli olmayan Taliban’a benzer bir rejim kurma ihtimali olan baskıcı bir din devletinde otursunlar.

Fatih Altaylı açıkladı! 'Bana göre özellikle trafik sıkışsın diye yol kesiyorlar'

“HELE HELE CUMHURBAŞKANI'NIN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR ÇAĞRISIYLA…”

Benim korkum şu ki; 7000 kişi giderken 700.000 kişi gelmesin.

Hele hele Cumhurbaşkanı'nın 'başımızın üstünde yeri var' çağrısıyla bir gelmeye başlarlarsa var ya, ikinci bir göç dalgası…”

Fatih Altaylı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi: 'Sözlerine açıklık getir'

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Sakarya İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan Suriyelilerle ilgili şunları söylemişti:

“İnşallah Suriye'nin diğer kısımlarını da terör örgütlerinden ve işgalcilerden temizleyerek bu kardeşlerimizin tamamının evlerine ulaşması için gereken zemini oluşturacağız. Tabii ki burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var.”