Fatih Altaylı’dan Bilal Erdoğan’ı kızdıracak sözler... 'Mescid-i Aksa’ göndermesi dikkat çekti

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin yürüyüşünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, “İnşallah bu millet, bu ümmet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa’yı özgürleştirecektir Allah’ın izniyle” söylemlerini ve mitingte eleştirerek, “Birkaç hafta önce 'İsrail Türkiye’ye saldırabilir' diye kıyamet koparıp, 'Öcalan’ı serbest bırakmaz isek İsrail Türkiye’yi parçalayacak' diye millete korku salmaya çalışanlar, Galata’daki mitingde Mescid-i Aksa’yı fethetmekten söz ettiler.” dedi.

ALTAYLI: MİLLETE KORKU SALMAYA ÇALIŞANLAR, MESCİD-İ AKSA’YI FETHETMEKTEN SÖZ ETTİLER

Bilal Erdoğan’ın sözlerine ünlü gazeteci Fatih Altaylı’dan çarpıcı yorum geldi. Ataylı, YouTube canlı yayınında, “Birkaç hafta önce 'İsrail Türkiye’ye saldırabilir' diye kıyamet koparıp, 'Öcalan’ı serbest bırakmaz isek İsrail Türkiye’yi parçalayacak' diye millete korku salmaya çalışanlar, Galata’daki mitingde Mescid-i Aksa’yı fethetmekten söz ettiler. Aslında mitingin tamamı, iktidarın aynası gibiydi. Bir yandan İsrail kınanır ve İsrail topraklarındaki Mescid-i Aksa’nın kurtarılmasından söz edilirken, diğer yandan güvenlik güçleri miting alanına İsrail’e mal taşıyan ZIM ve MAERSK adlı iki denizcilik firmasını protesto eden pankartların sokulmasına izin vermediği gibi, bu pankartları getiren gençleri de gözaltına alıp Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Bir iktidarın anlayışı, bir mitinge bu kadar yansıyabilirdi!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Büyük Filistin Yürüyüşü dün yapılmıştı. Yürüyüş sonrası kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, ““İnşallah bu millet, bu ümmet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa’yı özgürleştirecektir Allah’ın izniyle” demişti.

"AHLAKSIZ ADAM" TARTIŞMASI

Geçtiğimiz aylarda Bilal Erdoğan, Fatih Altaylı hakkında sert ifadelerde bulunmuştu. Erdoğan,“Bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam. Şuan başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor.” demişti.

Altaylı da "Bilal Erdoğan'ın o konuşmasında eleştirilecek çok yön vardı. Bana söylediklerini saymıyorum bile. Zaten ciddiye alınır tarafı olmadığı için saymıyorum. Tabi bu yargı yoluna başvurmayacağım anlamına gelmez" ifadeleri ile yanıt vermişti.