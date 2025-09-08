Fatih Altaylı'dan bomba 'CHP' iddiası! Olacakları bir bir anlattı

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği kurultaydaki 'şaibe' iddiaları ve İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla atanan 'kayyum' gündemdeki yerini koruyor.

Tututklu gazeteci Fatih Altaylı'nın bomba 'CHP' açıklamaları dikkat çekti. "Açıkçası CHP'ye bazı hamleler yapılabileceğini düşünüyorum" diyen Altaylı "Ben YSK'nın seçim sonuçları konusundaki tartışmasız yetkisini bir asliye hukuk mahkemesine bırakmasını anlamadım. Burada uzun vadeli birtım hesaplar olabileceğini düşünüyorum. Çok değişik bir karar çünkü." değerlendirmesi yaptı.

"ARTIK CHP'DE SİYASET YAPAMAZ..."

İstanbul İl Başkanlığına 'kayyum' olarak atanan Gürsel Tekin ile ilgili, " 'Cenazeyi kaldırmaya geldim' dediği anda bitti. Artık CHP'de siyaset yapamaz." ifadelerini kullanan Altaylı "Gürsel Tekin siyasi kariyerini ya da CHP'deki siyasi kariyerini çok kötü bitirdi." dedi.

KURULTAY'DA 'OYUN' İDDİASI

Altaylı, CHP'nin 21 Eylül'de düzenleyeceği kurultayda "bazı oyunlar olabileceği"ni de iddia etti.

"EKREM İMAMOĞLU ADAY OLAMAYACAK"

Olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de dikkat çeken Altaylı'nın 'İmamoğlu' değerlendirmesi gündem oldu. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği için aday olamayacağını ifade eden Altaylı

"Ekrem İmamoğlu'nun ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamayacağı, diplomasının iptal edilmiş olması, İBB davası ile ilgili olmayan daha önce açılmış birkaç davada aldığı cezalar ve burada verilen siyasi yasak kararları İmamoğlu'nu siyaset dışına atmak ya da cumhurbaşkanı adaylığını engellemek için zaten yeterli.

"CHP'DE BUNU GÖRÜYOR"

İmamoğlu'nu 2027'de yapılacak bir erkenleştirilmiş ya da 2028'de yapılacak bir zamanda seçimde aday olarak görmeyeceğiz. CHP’de bunu görüyor." dedi.