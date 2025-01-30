Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a zehir zemberek sözler. "Yüreksiz..."

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a zehir zemberek sözler. "Yüreksiz..."

Gazeteci Fatih Altaylı, Bülent Arınç’ın “Artık zirvede bırakmak lazım Merkel gibi” sözlerini sarf edip daha sonra da “Cumhurbaşkanımızı kastetmiyorum tabii ki” diyerek durumu toparlamasını sert bir dille eleştirdi.

Bülent Arınç katıldığı bir TV yayınında liderlerin vakti gelince bırakması gerektiğini aksi takdirde iyi hatırlanmayacağını belirtti.

Arınç yaptığı konuşmada, “Bir siyasetçi olarak son sözümü söyleyeyim. İnsanlar zirvedeyken işi bırakması lazım. Ben 2007'de müsaade istedim ama alamadım. Belki kötü bir örnek olacak ama Merkel'in gittiği gibi gitmek lazım. Alkışlarla ve takdirlerle... Yoksa o güzel günlerin hatırına kimse bakmaz. Cumhurbaşkanımız için söylemiyorum tabi ki...” dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı youtube kanalında yaptığı konuşmada Arınç’ı sert bir dille eleştirdi. Altaylı, Arınç için “yüreksiz” derken, “Bu lafı kime söylediğini hepimiz iyi biliyoruz. Bunu çok açık bir şekilde Cumhurbaşkanına söylüyor sonra kastetmiyorum diyor. Sende yürek yoksa çıkıp bu lafları etme kardeşim” ifadelerini kullandı.

“BÜLENT ARINÇ YÜREKSİZ”

Altaylı yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Bülent Arınç bu sözleri kime söyledi? Bunu kime söylüyor? Konya Belediye Başkanına mı? Merkel ile Konya Belediye Başkanı mı eşdeğer? Veya Ekrem İmamoğlu’na mı söylüyor mesela zirvedesin iki seçim kazan bırak mı diyor. Kime diyorsun kardeşim. Şimdi Bülent Arınç’ın ağzı iyi laf yapıyor ama o ağzı taşıyacak yüreği yok Yüreksiz. Çünkü bu lafı kime söylediğini hepimiz iyi biliyoruz. Çünkü Türkiye’de bir kişi var abi. Bir kişi var zirvede ve bunu çok açık bir şekilde Cumhurbaşkanına söylüyor sonra kastedmiyorum diyor. Sende yürek yoksa çıkıp bu lafları etme kardeşim. Söylediği doğru mu? Doğru.”

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