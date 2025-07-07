Fatih Altaylı’dan çarpıcı operasyon açıklaması! “4 CHP'li belediye için hazırlık” iddiası..

“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanan Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında gönderdiği mektupta CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonlara ilişkin kulis bilgisini paylaştı. Altaylı, “Şu anda 4 belediye için hazırlık yaptıkları dedikodusu dolaşıyor” ifadelerini kullandı.

22 Haziran’da “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altaylı, kişisel Youtube kanalına gönderdiği mektupta CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonlara ilişkin kulis bilgileri aktardı.

“01 ADANA, 02 ADIYAMAN, 07 ANTALYA…”

"Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR" başlığıyla yayınlanan videoda Altaylı, “Cuma günkü mektubumda hafta sonu üç belediyeye operasyon yapılacağının tüyosunu vermiştim" sözlerine başladı. Altaylı, “Beklediğimiz oldu. İktidar belli ki tamamen şaşırmış olmalı ki artık alfabetik gidelim demişler. Dün A'lar ile başladı. 01 Adana, 02 Adıyaman, 07 Antalya. Ne diyelim? Allah Balıkesir'i, Bursa'yı korusun iktidarın hukuksuzluğundan” dedi.

4 İLÇE İDDİASI

Video sonuna doğru Altaylı, çarpıcı bir kulis bilgisini aktardı. Altaylı, "Şu anda 4 belediye için hazırlık yaptıkları dedikodusu dolaşıyor" dedi. Böyle bir hazırlığın olduğunu söyleyen Altaylı, dikkat çeken bir ayrıntıyı da paylaştı. Altaylı, “Bir ilçede birkaç belediye meclis üyesi transfer edip, meclis çoğunluğunu alıp başkanı ondan sonra görevden almaya hazırlandıkları söyleniyor” ifadelerini kullandı.