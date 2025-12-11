Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında, hem Fatih Altaylı’yı hem de Merdan Yanardağ’ı cezaevinde ziyaret ettiğini açıkladı.

İkisinin de selam söylediğini aktaran Saymaz, "İzleyicilerimize selamlarını söylediler. Bizi de izliyorlarmış” sözlerini sarf etti.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın cezaevinde iyi olduğunu belirten Saymaz, “Bir mesajın var mı?” diye sorduğunu ve şunları aktardı:

"Yani o işte bir 7 ay daha kalacağını, 7-7,5 ay daha kalacağını düşünüyor. Dedi ki çıktıktan sonra günlük siyasi nitelikte yorum programlarına devam etmeyeceğim.”

Saymaz, Altaylı’nın bu kararını “siyasi iklimin müsait olmadığını düşündüğü” için aldığını belirtti.

"AMAÇ TELE1'İN SUSTURULMASIDIR"

Saymaz ,Gazeteci Merdan Yanardağ ile de cezaevinde uzun bir sohbet gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Saymaz’ın aktardığına göre Yanardağ, yaşadıkları süreci şu sözlerle yorumladı:

"Benim uğradığım, bizim uğradığımız operasyon yani Tele1'e yapılan operasyonun iki amacı vardır. Bunlardan biri Türkiye'deki en etkili muhalif kanallardan biri olan Tele1'in susturulmasıdır. O amaçlandı ve başarı arıldı. İkincisi de Ekrem İmamoğlu'nun içeride kalmasına imkan verecek bir ikinci davayla onu tutuklamaktır."