Fatih Altaylı'dan dikkat çeken mesaj! Cezaevinden gönderdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayınlanan videosundaki ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı. Altaylı, 'Cumhurbaşkanını tehdit' iddiasıyla dün akşam saatlerinde Teşvikiye'deki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Altaylı hakkında dün “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

"BU DA GEÇER YAHU"

Fatih Altaylı, bugün Halk TV televizyonuna cezaevinden ilk mesajını gönderdi. Altaylı, gönderdiği mektupta şunları söyledi,

"Sevgili İsmail, halimi hatırımı sormuşsun! Sağ ol, iyi ki varsınız. Hukuksuzluk dönemlerinin kurbanı çok olur. Gençler bizim yerimize bedel öderken biz sessiz kalacak değiliz. Adalet için hepimiz savaşıyoruz. Bildiğim şudur, ‘iyiler daima kazanır’.

Şunu da herkes bilsin: Emniyet'te, Silivri'de hep iyi muamele gördüm, hep iyi insanlarla karşılaşıyorum. İyiler hâlâ çoğunlukta. Her şeye rağmen. Seni ve bütün arkadaşları sevgiyle kucaklıyorum. Biliyorum ve hep söylüyorum: ‘Bu da geçer ya hu.’

Sevgiler,

Fatih."