Fatih Altaylı’dan Erdoğan ve Bahçeli’yi küplere bindirecek açıklama! Çok ağır dille eleştirdi

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ön ayak olduğu, PKK ile masaya oturma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı, “PKK'nın silah bırakması için TBMM'de bir komisyon kurulacaktı. Bu konuda harekete geçilmedi. DEM Parti de bu konuda anladığım kadarıyla rahatsız. Diyor ki ‘bu kabul edilemez bir durum. Niye harekete geçilmiyor.’

Devlet Bahçeli'nin kuyuya attığı taş PKK'lılar ve HDP'lilerde umut yarattı. ‘Galiba bir af çıkacak, galiba bir genel laf gelecek. Özellikle bu yerel özerklik konusunda Türkiye bir takım adımlar atacak. Herhalde bizim belediyelere kayyumlar çekilecek, yerine bizim belediye başkanları iade edilecek’ falan diye. Böyle bir heves yarattı Bahçeli'nin çıkışı” ifadelerini kullandı.

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Altaylı, şunları söyledi: “Ancak daha fare doğurdu desem hani bu pek dağ da sayılmaz ama yani bir şey olmadı aslında. AKP'nin pek çok şeyinde olduğu gibi ortaya boş bir slogan çıktı ‘Terörsüz Türkiye’ diye. Terör örgütü silah bırakmaya ikna olmuş değil. HDP bu konuda bir inisiyatif almaya ikna olmuş değil. Silah bırakılmasını sağlayacak ortamı oluşturacak parlamento tarafından yetkilendirilmiş çeşitli partilerden oluşan bir kurul oluşmuş değil. Bu da hem MHP'nin hem de kardeş partisi HDP'nin ortak talebi. Bütün bunlar olmamışken, ortada her zamanki gibi ‘Terörsüz Türkiye.’ AKP istediğini yakaladı aslında. AKP biliyorsun ki boş sloganları seven bir parti. İşte yerli ve milli meselesi. Yerli nesi milli bilmiyorsun, içi boş. Mesela yerli ve milli TDGG.

Ya bütün parçaları Almanya'dan geliyor. Yerli ve milli falan diyorlar bir de. Burada da yine bir boş bir slogan yakalar ‘Terösüz Türkiye’ ve o sloganla yürüyecekler. Ama gerçekte yapılan hiçbir şey yok. Buna da HDP en sonunda galiba uyandı mı ondan da emin değilim. Yani methiyeler dizen Selahattin Demirtaş ne düşünüyor şu anda, onu da bilmiyoruz. Çünkü AKP'ye methiye dizerken sesi duyuluyor ama bir eleştiri yapıyorsa eğer o konuda sesi duyulmuyor. Ne düşünüyor, ne yapıyor bilmiyoruz. Ama Bahçeli'nin de Öcalan'ın da hayallerindeki gibi bir gelişme olmadığını görüyoruz.

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Öcalan, PKK'ya diyor ki ya da işte örgüt liderlerine ‘beni anlamıyorsunuz’ diyor. Sitem ediyor. Ya zannedersin aşıklar. Örgütün tepesi ona sitem ediyor, o ona kırılıyor, o ona bilmem ne yapıyor. Genç aşıklar bir türlü bir şey yapamıyor. Vuslat olmadı yani. Hakikaten böyle garip bir şey, saçma sapan bir durum işte."

Anketlere değinen Fatih Altaylı, "MHP'ye pek yaramadı bu süreç. MHP'ye giderek daha fazla yaramayacak büyük ihtimalle. Çünkü giderek seçmen daha fazla uyanmaya başlıyor. Biliyorsun yandaş medya denilen iktidar yakını medya bu konudaki ne diyeyim riskli cümleleri seçmende tabanda tepki açacak cümleleri saklıyordu. Ama bir yere kadar saklıyor. Yine bu yavaş yavaş da olsa yayılmaya başladı. MHP'de bir oy kaybı olacağı kaçınılmaz görünüyor zaten” dedi.

Altaylı şöyle devam etti:

“SER Araştırma anket yapmış, MHP ilk defa baraj altı görünüyor. Kıl payı baraj altı. Bazılar 7.8, bazıları 8.5 falan gösteriyordu. Şimdi bayağı bir düşmüş 6.9. Yani dedim o daha da düşer büyük ihtimalle. Bu konular yayıldıkça MHP'den direkt nemalanan seçmen dışındaki seçmenlerde ciddi bir kayıp olur. İstikrarlı bir şekilde MHP oy kaybetmeye devam edecek. Şu anda 6.9'a düşmüş. O beşlere dörtlere kadar yolu var gibi görünüyor. Daha ilginç bir şey var araştırmada, AKP'nin oyu da 28.29 civarına çıkmış. İkisinin oyu yüzde 35 ediyor. HDP’nin oyu 10.1, Bunu da eklesen ediyor yüzde 45. Yani bu süreçle beraber HDP'yi de yanında durmayı ikna etse dahi Cumhurbaşkanı Erdoğan veya AKP veya Cumhur İttifakı yine 50 + 1 yok. Böyle giderse HDP Meclis’te de yaraşmaz onlara."