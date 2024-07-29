Fatih Altaylı'dan Erdoğan'a İsrail tepkisi: Yolda Emevi Camii'ne uğra

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün memleketi Rize’de İsrail hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Erdoğan İsrail’in Gazze’de işlediği katliamlardan bahsederken askeri harekat sinyalinde bulunabileceğinin sinyalini vermiş ve ”Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım” şeklinde açıklama yapmıştı.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Erdoğan’ın bu sözleri sonrasında hem Türkiye hem de dünya basını Erdoğan’ın sözlerini manşetlere taşıdı, bu ifadeler tartışmalara neden oldu. İsrail Dışişleri Bakanı da konu hakkında açıklama yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonunun da Saddam gibi olabileceği yönünde X hesabından bir açıklamada bulunmuştu.

FATİH ALTAYLI’DAN SERT TEPKİ

Erdoğan’ın sözlerine bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı konu hakkında YouTube kanalından yaptığı açıklamada Erdoğan’ın Başbakan iken sarf ettiği "İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız” ifadelerini hatırlatarak “Yolda Emevi Camii’ne uğrayıp namazı da eda eder artık” dedi.

Altaylı konu hakkındaki açıklamalarının devamında ise Türkiye’nin İsrail politikasının yerinde olduğu ve dünya kamuoyunun da İsrail karşıtı bir politika izlemeye başladığını ifade etti. Altaylı konuşmasının devamında ise şu şekilde konuştu: “Suriye’deki İran’ın bile yapmadığı, yapamadığı bir şeyi Türkiye’nin yapacağını iddia etmek, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı’nın başını yok yere, olmayacak bir iş için belaya sokmaktan başka bir şey ifade etmez.

Ama Cumhurbaşkanı bunu gerçekten yapabileceklerini düşünüyorsa diyeceğim tek şey olur. Yolda Emevi Camii’ne uğrayıp namazı da eda eder artık. Ne de olsa 10 küsur yıl önce de böyle bir söz vermişti. Kısmet İsrail Seferi sırasında kılmakmış”