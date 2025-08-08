Fatih Altaylı'dan 'erişim engeli' kararına ilişkin ilk açıklama

22 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği iddiasıyla tutuklanan ünlü gazeteci Fatih Altaylı, mektupları ile YouTube ekranlarında yer alıyordu. Ancak Altaylı’nın Youtube hesabına erişim engeli getirildi. Altaylı ise erişim kararına ilişkin, “Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Ama zannederim VPN ile izlemek mümkün olmalı. Devam edebilirsek öyle ederiz” dedi.

TUTUKLANMIŞTI

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube hesabından kullandığı bir ifade gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği iddiasıyla 22 Temmuz'da tutuklanmıştı.

ERİŞİM ENGELİ KARARI GETİRİLDİ

Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. İnternet servis sağlayıcılarına iletilen kararın henüz uygulanmaya başlanmadı. Altaylı'nın kanalı anlık olarak Türkiye'den hala erişilebilir.

“BİR TEK BANA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR”

Boş koltuğunun bile izlenme rekorları kıran Youtube hesabının erişime kapatılması tartışmaya neden olurken Fatih Altaylı’dan ilk açıklama da geldi. Altaylı, “Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kanalımıza erişim yasağı getirilecekmiş. Ellerinde tüm medya, yüzlerce, binlerce satın alınmış gazete, gazeteci, yayın, yayıncı. Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur? Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak? Elbette yasal haklarımızı arayacağız. Yasa varsa ve bulabilirsek. Ama zannederim VPN ile izlemek mümkün olmalı. Devam edebilirsek öyle ederiz. Hayırlısı diyelim. Devam edelim.” dedi.