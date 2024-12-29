Fatih Altaylı’dan flaş Narin Güran davası yorumu! Korkarım ki...

Altaylı, cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Narin Güran Davası’nda karar dün açıklandı.

Kararı eleştiren gazeteci Altaylı çarpıcı bir iddiada bulundu.

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Davayı köşesine taşıyan deneyimli gazeteci şu ifadeleri kullandı:

Herkesin merakla beklediği Narin Davası’nın ilk aşaması dün gece sonuçlandı.

Tam da beklediğimiz ve söylediğimiz gibi “halkın beklentisini karşılayacak” bir karar çıktı.

Anne, amca ve abiye müebbet hapis.

Başından beri adaleti yanıltmaya çalışan ve kullanılan Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yılı biraz aşan bir ceza.

Nevşin Mengü’ye istenen ceza bile bu cinayetin baş aktörlerinden birine verilen cezadan daha fazla diyeyim, yargımızın halini anlayın.

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Ceza genel olarak milletin vicdanını tatmin etmiş gibi görünse de, okuduğum özet karar pek de tatmin edici değil.

Gerekçeli karar henüz açıklanmadı ama özete bakınca gerekçeli kararın da çok tutarlı olacağını zannetmiyorum.

Şimdi hepimiz adalet tecelli etti zannedip az da olsa mutlu oluyoruz ama kusura bakmayın bu cezalar bir üst yargıdan kesinlikle döner.

Güran Ailesi’nin olayın ilk gününden beri uyguladığı kafa karıştırma politikası hem iddianamede hem de kararda izlerini bırakmış.

Ne cinayet nedeni ne de mahkemenin cinayet suçlusu olarak niye bu üç kişiyi cezalandırdığı ile ilgili hiçbir bilgi ve veri yok.

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Karışıklık kararı da etkilemiş ve “olsa olsa” şeklinde bir karar ortaya çıkmış.

Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki bu karar Yargıtay’dan döner.

Bu yargılama yeniden yapılır.

Bu yüzden de bu gerek toplum gerekse medya bu cinayetin peşini bırakmamalıdır.

Kısa süre sonra küçücük kızın ölümünü toplu bir eylem olarak gerçekleştiren ve sonra da karartan bu ailenin fertlerinin teker teker serbest kaldığını duyarsanız hiç ama hiç şaşırmayın.

Atatürk Havalimanı katliamcılarının serbest kalacağı aklınıza gelir miydi!

Gelmezdi ama kaldılar.

Korkarım ki, burada da benzer bir şey olabilir.