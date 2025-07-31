Fatih Altaylı'dan gündeme damga vuracak inanılmaz bilgiler! "Sıradaki operasyon..."

Tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün dün nikahı kıyıldı. Nikaha katılan Ali Mahir Başarır ise ardından Silivri’de cezaevinde olan gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaret etti. Başarır burada bugün yapacağı basın toplantısına dair çarpıcı bilgiler verdi.

İKİ MAİL, OPERASYONLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

“İnanılmaz bilgiler” diyen Altaylı, “Ali Mahir Başarır bugün CHP'li belediyeleri hedef alan operasyonların nasıl başladığı ile ilgili çok önemli bilgi ve belgeler bulmuş. Belgelere göre CHP'li belediyelere yönelik operasyon 5 Eylül 2024 tarihli iki mail ihbarı ile başlıyor. İhbarı yapan mail adresleri dendarol1987@hotmail.com ve muhammediali 487654@hotmail.com.” ifadelerini kullandı.

İBB OPERASYONUN BAŞLANGICINDA MHP’Lİ BELEDİYE ÇIKTI

İlk şikayetin MHP’li belediye Kütahya Belediyesi olduğunu Altaylı’ya aktaran Başarır, “Bu mail adreslerinden yapılan ilk şikayet Kütahya Belediyesi ile ilgili. Sonra Beşiktaş, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile ilgili şikayet ve ihbarlar geliyor. İhbarlar valilik ve emniyete yapılıyor. Her iki kurum da bu ihbarları İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na iletiyor. Savcılık 2 Ekim günü dört ihbarın dosyalarının birleştirilmesini istiyor. Çünkü dört ihbar rolünde aynı kişi var. Aziz İhsan Aktaş. Bu belediyelerden üçü CHP'li, biri MHP'li. 15 gün sonra yani 18 Ekim günü 2 Ekim'de aldığı kararın tam tersi bir karar alıyor. MHP'li Kütahya Belediyesi'nin dosyasını ayırıyor. Dosyayı Kütahya Cumhuriyet Savcılığı'na yollatıyor” dedi.

‘AZİZ İHSAN AKTAŞ’ DETAYI

“Seyhan, Ceyhan ve Beşiktaş dosyaları ise İstanbul'da kalıyor” diyen Başarır, “İstanbul'da kalan dosyaların bugün geldiği nokta malum. Kütahya'daki dosyada ise ne tutuklama var ne de bir iddianame. Oysa Kütahya'da Aziz İhsan Aktaş'ın yaptıkları ile ilgili detaylı bir bilirkişi raporu çıkmış olmasına rağmen hukuksuzluğun, adaletsizliğin belgesi.” şeklinde aktardı. Altaylı, “Bugün Ali Mahir Başarır tüm basına belgeleri dağıtıp olayı anlatacak. Davet ederseniz koltuğa oturup bizi izleyenlere de bu konuyu anlatacak” ifadelerini kullandı.

“BUNDAN SONRAKİ OPERASYONUN İGDAŞ’A YAPILMASI BEKLENİYOR”

Altaylı sözlerini sıradaki yapılacak operasyonun İGDAŞ’a olacağını belirterek, “Bu arada şunu da söyleyeyim. Bundan sonraki operasyonun İGDAŞ’a yapılması bekleniyor. Benden duymuş olmayın ama beklenti bu” dedi.