Fatih Altaylı'dan gündemi olacak sözler... Bir ülkeden vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat uyarısı! "Sebepsiz tutuklanabilirsiniz"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Fatih Altaylı, Kanada hükümetinin Türkiye’ye gidecek vatandaşlarına ‘sebepsiz tutuklanabilirsiniz’ diye seyahat uyarısı verdiğini öne sürdü.

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, dün yayınladığı YouTube yayınında Kanada'da Türk Büyükelçiliği’nin İmamoğlu protestosuna katılan gence, 'Eylemcisin, git pasaportunu Ekrem İmamoğlu'ndan al' dediğini iddia etmişti. Altaylı bugünkü yayınında da çarpıcı bir iddia daha paylaştı. Altaylı, Kanada hükümetinin Türkiye’ye gidecek vatandaşlarına ‘sebepsiz tutuklanabilirsiniz’ diye seyahat uyarısı verdiğini öne sürdü.

ALTAYLI: BÜYÜKELÇİLİK 'EYLEMCİSİN, GİT PASAPORTUNU EKREM İMAMOĞLU'NDAN AL' DEMİŞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası pek çok ilde tepki eylemleri gerçekleşti. Öyle ki protestolar Türkiye sınırlarından taştı. Kanada’da da İmamoğlu’na destek için protestolar düzenlendi.

Kanada’da yaşanan protestolara ilişkin, ünlü gazeteci Fatih Altaylı, çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. Altaylı, İmamoğlu’na destek veren gençlerden birinin konsolosluk tarafından pasaportunun el koyulduğunu ve 'Eylemcisin, git pasaportunu Ekrem İmamoğlu'ndan al' dediklerini YouTube yayınında iddia etmişti.

"KANADA HÜKÜMETİNDEN ‘SEBEPSİZ TUTUKLANABİLİRSİNİZ’ UYARISI"

Altaylı, bu sefer bugün farklı bir iddiada bulundu. Altaylı, Kanda hükümetinin vatandaşlarına yaptığı uyarıyı “Kanada hükümeti, Türkiye’ye gidecek vatandaşlarına ‘sebepsiz tutuklanabilirsiniz’ diye seyahat uyarısı yapmış. Bir ülke için bundan daha ayıp ne olabilir?” şeklinde öne sürdü.

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