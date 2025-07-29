Fatih Altaylı'dan gündemi sallayacak iddia! Bakan 'aldık' demişti

Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye’de yaz başından beri devam eden orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nı hedef aldı.

Altaylı, yangın söndürme uçaklarının yetersiz olduğunu belirterek, "Uçak aldık dedikleri uçaklar Air Tractor diye bir ilaçlama uçağının versiyonu. 150 litre civarı su taşıyor. 6 bidon su ne işe yarar?" dedi.

"HESAP YOK, KİTAP YOK, BİLGİ YOK"

Bakanlığın kiraladığı uçakların da Türkiye’nin derin vadili ormanlarına uygun olmadığına dikkat çeken Altaylı, "Hesap yok, kitap yok, bilgi yok. Akılları ihaleye eriyor" ifadelerini kullandı.

Altaylı, sözlerinin devamında şunları söyledi,

"Eskiden bakan uzman olmasa bile altında tecrübeli bir müsteşar olurdu. Başkanlık sistemiyle bu da bitti. Siyasetçi bakanın yanında müsteşar kalmadı. Yerini yine liyakatsiz ama partili bakan yardımcıları aldı. Sonuç bu oldu. Ancak çok da karamsar olmamak lazım. AKP bir süre daha iktidarda kalırsa orman yangını diye bir sorun kalmayacak. Çünkü ormanlarımızı bir yandan yangına diğer yandan AKP'nin çıkardığı yasalarla müteahitleri peşkeş çekerek yok ediyoruz. Bu gidişte yakında ormanımız kalmayacak. Olmayan orman da yanamayacak. Kim bilir belki iktidarımız maden yasasını orman yangınları ile mücadele maksadıyla çıkarmış olabilir. Yanmadan keselim diyerek bu kafa ile biz daha çok orman kaybederiz."

Evrensel gazetesinin Orman Genel Müdürlüğü’nün kâr açıklamasına işaret eden Altaylı, "Yangına karşı araç, gereç, personel ve uçak alımına para ayırmayan Orman Genel Müdürlüğü bilançosunda ciddi bir kâr açıklanmış. O kârı da hazineye aktarıp faize ödemişlerdir. Devletin düşürüldüğü nokta bu."