Fatih Altaylı’dan iddianameye sert tepki! 5 yıl hapsi istenmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında YouTube kanalında yayınlanan bir videoda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla re’sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Altaylı, 21 Haziran'da tutuklanmıştı.

Altaylı mektubunda, 2,5 dakikalık konuşması üzerine 25 gün boyunca iddianame beklediklerini, sonunda ise yasal dayanağı bulunmadığını savunduğu suçlama ile karşı karşıya kaldığını ifade etti. Altaylı, “Uydurma suçla uyduruk bir şekilde tutuklayanlar, böyle bir iddianame hazırlayacaktı” dedi. Altaylı, geçmiş davalarda yerinde kararlar verildiğini hatırlatarak adalete olan inancını koruduğunu vurguladı.

YouTube kanalında günlük yaptığı yayınları mektupları üzerinden gerçekleştiren Altaylı bugünkü mektubunda hakkında hazırlanan iddianame hakkında şöyle konuştu:

2,5 dakikalık konuşmam için 25 gündür iddianame hazırlanmasını bekliyorduk. Sonunda iddianame hazırlandı ve en az 5 yıl hapis sistemiyle dava açılıyor. Şaşırdın mı? Hayır. Yasada olmayan uydurma bir suçla uyduruk bir şekilde tutuklayanlar elbette böyle bir iddianame hazırlayacaktı. Ama şunu biliyorum ki benzer iddialarla farklı mahkemelerde görülen ve aynı kanun maddelerine dayanılarak yapılan yargılamalarda yargı çok yerinde kararlar verdi. Yani beklemediğim bir iddianame değil ama yasaya da uygun değil. İlginç olan iddianamenin avukatlarımdan önce basına dağıtılmasıydı. Hak yerini bulur. Bunu biliyorum. Adalet bir şekilde tecelli eder. Kimse dertlenmesin.