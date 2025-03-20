Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Altaylı, yazdığı yazıda iktidara yakın Yeni Akit'in "Sıra Mansur'da" diyerek ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef aldığını tekrarladı.

Altaylı, "Üç kez kaybettikleri Ekrem İmamoğlu’ndan; iki kez kaybettikleri, bir kez de kaybetmekten kıl payı, muhtemelen hile ve desise ile kurtuldukları Mansur Yavaş’tan korkuyorlar. Korkmak ne, ödleri patlıyor. Öyle olmasa tüm bunları, halkın gözünün içine baka baka yaparlar mı!" ifadelerini kullandı.

Altaylı, "Vertigo" başlıklı köşe yazısında, şunları söyledi:

"Bugün Kılıçdaroğlu yok; ya Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olacak, belli. Korku bu isimlerden. Biliyorlar ki, yenemeyecekler. Ve bu sefer kirli bir el kullanmaktansa, mecburen kendi ellerini kirletmek zorundalar. Geçen seferki gibi korkulan adayların önünü kesecek bir Kılıçdaroğlu yok ellerinde. İktidar yanlısı kanallara yerleştirdikleri sözde muhalif gazetecilerin ya da hayatını muhalefeti karalamaya adamış muhaliflerin etkisi de olmayınca iş başa düştü.

Ve milletin gözünün içine baka baka ilk rakibi içeri attılar. İkincinin de hedef olacağını artık gizlemiyorlar bile. Çünkü korkuyorlar. Yükseklik korkusu. Düşmenin getirdiği korku. Kazanacak olan, düşmeyeceğinden emin olan korkar mı! Korkuyorlar. Çünkü kazanamayacaklarını biliyorlar. Korkuyla uyanıyorlar, o korku ile ülkeyi yakıp yıkıyor, kırıp döküyorlar. Oysa korkunun hiçbir şeye faydası olmadığını biliyorlar."