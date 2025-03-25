Fatih Altaylı'dan iktidara şok teklif: Var mısınız Varank Bey ya da sahipleri, yiyor mu!

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, AKP’li eski Bakan ve şu anda Milletvekili Mustafa Varank’ın CHP ön seçiminde İmamoğlu’na kullanılan oy sayısına ilişkin, “Kılıçdaroğlu bile daha fazla oy almıştı” yorumuna çarpıcı bir teklifte bulundu. Altaylı, “İmamoğlu’nun güçlü olmadığı konusunda bu kadar eminler. Haziran ayında seçmenin önüne sandığı koyalım. Bir tarafta AKP’nin adayı, seçim erken olduğuna göre 4. kez mevcut Cumhurbaşkanı aday olabilir, diğer tarafta da Ekrem İmamoğlu olsun” dedi. Altaylı, Varank’a seslenerek, “Var mısınız Varank Bey. Ya da sahipleri. Yiyor mu!” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU ÖN SEÇİM ÖNCESİ TUTUKLANMIŞTI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan seçim 23 Mart’ta gerçekleşti. Ön seçim öncesi tek aday olarak yarışta olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ ve ‘kent uzlaşısı’ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmıştı. ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmasından beraat eden İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiası kapsamında ise tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası CHP, sadece üyelerin kullanacağı seçimde, dayanışma sandığını da ekleyerek vatandaşları oy kullanma çağrısı yapmıştı.

VARANK’TAN CHP’NİN ÖN SEÇİM OY SAYISINA: “KILIÇDAROĞLU BİLE DAHA FAZLA OY ALMIŞTI”

Ön seçimde Ekrem İmamoğlu için 15 milyon 497 bin 957 kişi oy kullanılması ise dikkat çekmişti. Ancak oy sayısına AKP’li eski Bakan ve şu anda Milletvekili Mustafa Varank’tan tepki gelmişti. Varank, “Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi gerçekten inanılmaz beceriksiz. Kılıçdaroğlu bile Erdoğan’a karşı ilk turda 24 milyon oy almışken bunlar tek aday girdikleri seçimden sözümona 14 milyon oy aldık diye seviniyorlar” demişti.

“BÖYLE BİR ZİHİNLE MUHATAP OLMAK ZORUNDA KALMAK BİLE TATSIZ”

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Mustafa Varank’ın “Kılıçdaroğlu bile daha fazla oy almıştı” yorumuna çarpıcı bir teklifte bulundu. Altaylı, köşesinde yer verdiği yazısındaki bölüm ise şu şekilde;

“Eğitimine bakınca, bir atasözünü hatırladığım Mustafa Varank yine abuk sabuk bir laf etmiş. CHP’nin ön seçiminde Ekrem İmamoğlu’na verilen yaklaşık 20 milyon destek oyunu az bulmuş ve “Kılıçdaroğlu bile daha fazla oy almıştı” diye buyurmuş. Böyle bir zihinle muhatap olmak zorunda kalmak bile tatsız. Zaten az sonra yapacağım teklifin de muhatabı bu arkadaş değil ancak saçmalayan bu arkadaş.

“VAR MISINIZ VARANK BEY. YA DA SAHİPLERİ. YİYOR MU!”

Ama madem İmamoğlu’nun güçlü olmadığı konusunda bu kadar eminler. Kendisine açık bir teklif yapıyorum. Gelin, Haziran ayında seçmenin önüne sandığı koyalım. Bir tarafta AKP’nin adayı, seçim erken olduğuna göre 4. kez mevcut Cumhurbaşkanı aday olabilir, diğer tarafta da Ekrem İmamoğlu olsun. Var mısınız Varank Bey. Ya da sahipleri. Yiyor mu!"