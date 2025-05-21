Fatih Altaylı'dan 'it sürüsü' çıkışı. Kendi kanalında sert sözler

İstanbul'da sahne almaya hazırlanan ünlü şarkıcı Linet, İsrail asıllı olduğu gerekçesiyle bir grup tarafından protesto edilmişti.

Ünlü şarkıcı ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi

Şarkıcı yaşadığı anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Kulise kadar ulaşan protesto sesleri arasında bir video çeken şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemişti.

Fatih Altaylı YouTube kanalında Linet'in yaşadığı protesto ile ilgili tepki verdi. Altaylı Linet'in sadece Yahudi olduğu için protesto edildiğini söylerken protesto edenler için 'it sürüsü' tabirini kullandı.