Fatih Altaylı'dan 'it sürüsü' çıkışı. Kendi kanalında sert sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Şarkıcı Linet İsrail asıllı olduğu gerekçesi ile konser vereceği mekanın önünde protesto edilmişti. Fatih Altaylı konuyu kendi kanalında değerlendirdi.

İstanbul'da sahne almaya hazırlanan ünlü şarkıcı Linet, İsrail asıllı olduğu gerekçesiyle bir grup tarafından protesto edilmişti.

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Şarkıcı yaşadığı anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Kulise kadar ulaşan protesto sesleri arasında bir video çeken şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemişti.

Fatih Altaylı YouTube kanalında Linet'in yaşadığı protesto ile ilgili tepki verdi. Altaylı Linet'in sadece Yahudi olduğu için protesto edildiğini söylerken protesto edenler için 'it sürüsü' tabirini kullandı.

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