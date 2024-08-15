Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na cevap geldi. Kılıçdaroğlu ağır sözler sarf etmişti

Gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde YouTube kanalından bir video yayınlayarak CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘AKP’nin adamı’ ifadesini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu ise daha sonra katıldığı TV yayınında Altaylı’ya kısa bir yanıt vermiş ve dün X hesabından yayınladığı uzun mesajda Fatih Altaylı’ya yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

Altaylı ise bugün yayınladığı videosunda Kılıçdaroğlu’na tıpkı Kılıçdaroğlu gibi çok sert şekilde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu için yayınladığı videosunda kendisine teşekkür eden Altaylı, “Benim ne kadar doğru söylediğimi göstermiş oldu” “Kılıçdaroğlu net bir şekilde AKP’nin tetikçisi olduğunu göstermiş oldu” ifadelerini kullandı.

Altaylı şunları söyledi:

“AKP’YE HİZMET EDEN BİR PİYON”

Bana saldırmış saldırdı ama çok düzeysiz bir saldırı. Zaten o yüzden söylemiyorum da şunu dedi, bunu dedi falan diye bir sürü şey söylemek de bir mahsur yok. Yani bütün bugüne kadar Fethullahçıların, bugüne kadar AKP'lilerin ne kadar ithamı, iftirası, çamur at izi kalsın ne varsa hepsini toplamış, söylemiş.

Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Niye teşekkür etmek istiyorum? Benim ne kadar doğru söylediğimi ve kendisinin aslında AKP'ye hizmet eden bir piyon olduğunu bilerek veya bilmeyerek çok net bir şekilde ortaya koydu. Niye?

Çünkü bugün bana en fazla saldıran kimler? AKP'li troller. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana yönelik o hakaret dolu ve hesabını yargı önünde kesinlikle vereceği o iftiralarının ardından bunu köpürtenler kimler? Yine AKP'li troller.

“BENİ HAKLI ÇIKARACAK DAHA İYİ BİR HAMLE YAPAMAZDI”

Bugün Kemal Kılıçdaroğlu net bir şekilde AKP'nin tetikçisi olduğunu ya da en azından kendisi değilse, kendisi o bilinçte değilse bile etrafında o metni kaleme alanların AKP ile nasıl içli dışlı bir ilişki içinde olduklarını, yanındaki bu iş dünyasına şantajla, şununla bununla varlıklarını göstermiş ve Fethullah Gülen cemaatine hizmet etmiş, onlara birtakım imkanlar sağlamış tiplerin ortaklığıyla oraya doğru sürüklenmiş, bana sorarsan beni haklı çıkaracak daha iyi bir hamle yapamazdı.

“CHP’Yİ ELE GEÇİRME ÇIKARINA DOKUNDUM”

Yani Fatih Altaylı'nın söylediği hakikaten doğruymuş dedirtecek son hamlesini yaptı herhalde. Nasıl bir çıkarına, yeniden CHP'yi ele geçirme yönündeki çıkarına nereye çok ağır dokunduysam eğer o yüzden çıldırmış.

Çünkü o metni kaleme almak makul bir insanın işi değil. Yani o kadar edepsiz ve terbiyesiz bir metin. Dediğim gibi onun hesabını yargıda verecek zaten bana ve Türk adaletine. Ama ona o metni anlar ya da o metni yazıp onun eline bunu yollayalım diyenler Türkiye'de bugün olan biten, gelinen durumda sorumluluğudur. Bana olan kinlerinin temelinde aslında şey var.

“İMAMOĞLU VE YAVAŞ’I ADAY GÖSTERMEYECEKTİ”

Bu CHP kurultayı var. CHP kurultayı öncesinde bizim şeyimiz var. Özgür Özel'e verdiğimiz destek var ona karşı. Çünkü planları şuydu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday gösteremeyeceklerdi. Ankara'da Mansur Yavaş'ı muhtemelen gösteremeyeceklerdi ve buraları tekrar kaybedecekti CHP.

O planı da anladığım kadar bozmuşuz. Onun öfkesiyle şu anda AKP tetikçine soyunmuş, iktidar tetikçine soyunmuş vaziyette. Ama bu tetikçiliğin hesabını, iftiraların hesabını yargıda verecektir.

Şu iyi oldu, ne olduğunu gösterdi. Mal kelimesini özellikle kullanmadım. Ne olduğunu üslubuyla gösterdi. O yazmamıştır ama o yazılanı önüne konanı kendi ürünüymüş gibi yayınlayarak da gösterdi.

“BUNDAN SONRA ADINI ANMAM”

Bu kişiyle ilgili benim son söyleyeceğim cümle budur. Bundan sonra da ne adını anarım ne de bir şey. Mahkeme salonunda görürsem görürüm, görmezsem görmem. Çünkü bunun hesabını hakikaten verecek.

Bu söylediklerinde çok geçmişlere falan gitmiş, benim Hürriyetten ayrılmama falan filan gitmiş. Ondan sonra 20 kere falan konuk oldu. Mesajlar duruyor bende, çıkarırım, utanır. Çıkarmam tabi, ama kendisi biliyor bana neler yazdığını. Ne diyeyim ki?

Diyecek bir şey yok. Çok seviyesiz çünkü bu seviyenin, bu seviye bizim seviyemiz de değil. Ama dediğin gibi ne olduğunu, kimin adına hareket ettiğini gösterdi. Bugün kim bana saldırıyor? Onların tetikçisidir.

“BEN VİSKİDEN NEFRET EDERİM”

Ben viski ağzıma sürmem. Yani nefret ederim, nefret ederim, sevmem değil, nefret ederim, viski ağzıma sürmem. Ben viski adamı değilim, o da iftira olunca ona saldıran da bir viski görüyoruz. Ne viskiymiş, içemedikleri için kendileri viski meraklısı, beni de zannediyor. Ben viski ağzıma sürmem Ne diyeyim ki? Beni viski çeken, gören yoktur herhalde yani dünyada.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ALTAYLI HAKKINDAKİ PAYLAŞIMI