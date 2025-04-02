Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'nu deli edecek açıklama! "Hırs küpü" diyerek yapacaklarını sıraladı...

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, CHP’nin 6 Nisan’da gerçekleşecek kurultayında aday olarak Kılıçdaroğlu’nun isminin konuşulmasına “CHP'nin kurultayında bu dede, 76'lık hırs küpü yeniden aday olursa ve Allah korusun seçilirse ya AK Parti'ye oy vereceğim ya da işi gücü bırakıp bir sahil kasabasına yerleşeceğim" dedi.

CHP, kayyum riskinin önüne geçmek amacıyla 6 Nisan Pazar günü için kurultay kararı almıştı. Kurultayda tek aday mevcut Genel Başkan Özgür Özel iken gözler ise önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi.

KILIÇDAROĞLU: KURULTAYDA KİMİ SEÇERSE, DOĞRUSU O OLUR

Kemal Kılıçdaroğlu ise adaylık konusuna ilişkin Saygı Öztürk’e "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur” cevabını verdi.

ALTAYLI: ADAY OLURSA; AK PARTİ'YE OY VERECEĞİM, İŞİ GÜCÜ BIRAKACAĞIM

Fatih Altaylı, YouTube kanalında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altaylı, "Ben kendi adıma şunu söyleyeyim; CHP'nin kurultayında bu dede, 76'lık hırs küpü yeniden aday olursa ve Allah korusun seçilirse bak yemin ediyorum yapacağım iki şey var. Bunlardan birini tercih edeceğim. Bir, 'Allah belanızı versin' diyip AK Parti'ye oy vereceğim. İki, işi gücü bırakacağım bir sahil kasabasına yerleşeceğim. Kılıçdaroğlu seçilirse benden kurtulma şansınız var. O seçilirse ben gidiyorum kardeşim, beni kimse göremez” ifadelerini kullandı.