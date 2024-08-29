Fatih Altaylı'dan korkunç iddialar: Galatasaray'da lağım patladı

Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray'da karaborsa bilet satıldığı iddiasıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Altaylı, "Maliye ve Masak devreye girmeli" başlıklı yazısında, "Galatasaray Spor Kulübü yönetimine çöreklenmiş “menfaat çetesi”, kulübün kıdemli üyesi Hayrettin Kozak’ın Divan’da, daha sonra da benim medyada dile getirdiğim camiada ve taraftarlar arasında çok konuşulan bilet yolsuzluğu iddialarını bana söverek, Hayrettin Kozak’ı ise Galatasaray’da bir mezuniyet döneminin adını ve etkisini kullanarak savuşturmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadılar. Lağım önce çatladı, ardından patladı. Bütün pislikler ortalığa saçıldı.Tarikatçı ve mafya bağlantılı taraftar grupları ile birlikte çalışan çetenin kirli çamaşırları birer birer ortaya dökülmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

"Nihayetinde kulüp yönetiminde yer alan iki güvenilir adamdan ilkeli olanı, Ali Yüce istifa etti. Ve yönetim kurulunda zehir zemberek bir konuşmanın ardından" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

Sadece bilet yolsuzluğu ile kulübü soymakla yetinmek istemeyen çetenin transferden de pay kapmak istemesi nedeniyle Erden Timur’u kulüpten kaçırmasının ardından, önlerinde tek engel olarak kaldığı için yönetimde pasifize etmeye çalıştığı Ali Yüce, bu pisliklerle daha fazla uğraşamadı, bıraktı.

Artık yönetimde kişiliğine güvenebileceğimiz tek bir kişi bile yok.

Bu arada Yüce ayrılırken Galatasaray’a son bir hizmette daha bulundu.

Patlayan lağımı ve konusunu engelleyemeyeceğini anlayan “çete” bir sözde soruşturma ile konuyu kapatmayı planlıyordu.

Divan Kurulu’nda yaşlı üyelerden bir komisyon kurulacak, başına Divan Kurulu başkanlığı döneminde Dursun Özbek’in en büyük destekçisi olmuş İrfan Aktar geçirilecek ve yalandan bir soruşturma ile konu kapatılacaktı.

Ali Yüce, bu duruma da tepki göstererek bu soruşturmanın yolsuzluklar konusunda uzmanlaşmış bir şirkete yaptırılmasını da sağladı ve öyle ayrıldı.

Kendisini alkışlıyorum.

Yapılacak araştırmada, benim daha önce yazdığım bilet satış ve kombineden sorumlu Akman adlı şahsın, karaborsa satışlardan çetenin payına gelenlerin aktarıldığı ve yolsuzluk iddialarının patlaması ile görevi değiştirilen Akman’ın yardımcısı Emircan’ın ve Başkan Dursun Özbek’in şoförü Ümit’in banka hesaplarının incelenmesi gerekmektedir.

Bunun için MASAK’ın devreye girmesi şarttır.

Yine daha önce yazdığım statta, güvenlik odasının arkasındaki gizli odanın araştırılması, kamera kayıtları ile buraya maç günü girip çıkanların belirlenmesi gerekir.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haftalardır lüks otomobiller ile vergi ödemeleri arasındaki bağlantıdan söz ediyor.

Eray Yazgan’ın son yıllarda ödediği vergi, şirketinin durumu ile sahip olduğu lüks otomobilleri araştırmak da zannederim Maliye’nin görevidir.

Sportif AŞ yönetimine doldurdukları iktidar bağlantılı kişilerin Maliye’nin bu konuda yapacağı bir incelemeyi engellemesinin yolu kapatılmalıdır.

Aynı araştırma Adnan Oktar müridi olarak tanınan Bora Bahçetepe adlı yönetici ve yönetimde olmadığı halde bu işlerin içinde olan Alper Narman için de yapılmalıdır.

Ve benden size bir tüyo.

Yolsuzluk iddiaları sadece bilet satışı ile sınırlı değildir.

Spor okulları da incelenmeye muhtaç bir başka meseledir.

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