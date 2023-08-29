Fatih Altaylı'dan Meral Akşener'e destek: Akşener ne dese haklı. Kılıçdaroğlu'nun yatacak yeri yoktur

Gazeteci Fatih Altaylı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Millet İttifak ile katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e destek çıktı. Altaylı, Akşener’in ilk günden beri Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemediğini ifade ederek, “Meral Hanım şu anda ne dese haklıdır” dedi.

Fatih Altaylı'dan Meral Akşener'e destek: Akşener ne dese haklı. Kılıçdaroğlu'nun yatacak yeri yoktur

14 ve 18 Mayıs seçimlerine 6 partinin oluşturulduğu Millet İttifakı ile katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e gazeteci Fatih Altaylı desteğini açıkladı.

Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Akşener’in ilk günden beri Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemediğini ifade etti ve Kılıçdaroğlu’na olay yaratacak sözlerle yüklendi.

Altaylı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“MERAL HANIM BURADA NE DESE HAKLI”

“Meral Hanım burada ne dese haklı ne dese haklı çünkü cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Meral Akşener'in ne için çırpındığını gayet iyi biliyorum. Meral Akşener en başından beri birinci günden beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini her platformda söyledi. Altılı masa terbiyesine Sadık kalmak için de uzun süre bunu çok fazla dillendirmeden yani isim vermeden kazanacak aday, kazanacak aday dedi çünkü benim gibi Türkiye'de siyaseti yakından takip eden herkes gibi Meral Hanım da biliyordu ki Kemal Bey altılı masanın çıkarabileceği adaylar arasında en zayıf olanıydı. Bakın tekrar ediyorum, en zayıf olanıydı. Yani o masadaki Ahmet Davutoğlu hariç diğer herkes ondan daha fazla potansiyele sahip bir adaydı. Bunu bildiği için son dakikaya kadar bu beyefendinin yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkmayacağını düşündü.

“HEDEF SAPTIRIYOR”

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu gerçek adayın adı çıkmasın diye hedef saptırıyor. AK Partililer saldırmasın, medya saldırmasın diye kendini siper ediyor diye düşünüyordu. Çok iyi biliyorum, bunu defalarca kendisiyle konuştum. Sonrasında adayın belirleneceği hafta içerisinde Meral Hanım'la bir telefon konuşması yapıldı. Programa dâhil etmek için aramıştım kendisini. Orada yine konu adaylığa geldi. Ben dedim ki “Meral Hanım siz kazanacak aday kazanacak aday diyorsunuz ama Kemal Bey artık kesinleşmiş gibi” dedim. “Hiç sanmıyorum” dedi. Ben de dedim ki “bakın masada karşısına gelme ihtimali çok büyük isterseniz bir kendisiyle konuşun son dakikada bir gol yemeyin.”

“KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN İSE YATACAK YERİ YOKTUR”

Asıl meseleyi konuşmadılar, yani havanda su dövdüler, kurnada su boşaltıp tekrar doldurdular. Dereyi tersine akıttılar. Her şeyi yaptılar ama esas meseleyi konuşmadı ve Meral Hanım'ın bu konuda bu meseleyi konuşalım diye her toplantıda ısrar ettiğini ve her toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun topu taca attığını gayet iyi biliyorum. O yüzden Meral Hanım şu anda ne dese haklıdır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise yatacak yeri yoktur."

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