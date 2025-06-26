Fatih Altaylı’dan muhalefete yeni ittifak formülü! Cezaevinden kulis verdi

Fatih Altaylı, muhalefet cephesinde yeni bir ittifak ihtimaline de dikkat çekti. Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüşünü olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Altaylı, Ümit Özdağ ve Yavuz Ağıralioğlu’nun da İYİ Parti ile yeniden iş birliği yapmasının, en az yüzde 15’lik bir potansiyel yaratabileceğini savundu.

“İMAMOĞLU’NUN ARKASINDA DURMA”

Öte yandan gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinden gönderdiği mektubunda CHP içindeki kritik gelişmelere dair çarpıcı kulis bilgileri paylaştı. “Fatih Altaylı Yorumlayamıyor: Silivri Günlüğü” serisinin 3. videosunda okunan mektuba göre, Altaylı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, mevcut lider Özgür Özel’e “İmamoğlu’nun arkasında durma, Mansur Yavaş’ı ya da kendini aday göster, ben de o zaman seni desteklerim” mesajı gönderdiğini öne sürdü. Altaylı, bu bilgiyi iki ayrı kaynaktan duyduğunu ancak “dedikodu” olarak değerlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Cezaevinde de olsa dedikoduların kendisine geldiğini dile getiren Altaylı, “Duyduğum kadarıyla Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e İmamoğlu'nun arkasında durma cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş'ı ya da kendini göstermeyi gündeme al ben de o zaman kurultay davasında sana destek vereyim mesajı iletmiş bunu iki ayrı yerden duydum ama dediğim gibi dedikodu.” dedi.

"KAYYUM KILIÇDAROĞLU’NDAN İYİDİR"

Altaylı ayrıca, CHP’ye yönelik açılan kurultay davası öncesinde parti içi dengelerin yeniden şekillendiğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun, “Butlan kararı çıkarsa genel başkanlığı kabul ederim, partiyi kayyuma mı bırakayım?” sözlerine atıf yapan Altaylı, “Kayyum bile Kılıçdaroğlu’ndan iyidir” diyerek sert eleştirilerde bulundu.