Fatih Altaylı’dan ortalığı karıştıracak açıklama! Cübbeli’nin kendisinden ne istediğini açıkladı

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde dört gündür tutuklu olan gazeteci Fatih Altaylı, Medyascope’a gönderdiği yanıtlarla gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kendisini hedef alan Cübbeli Ahmet’e cevap veren Altaylı, geçmişte yaşanan bir saat talebini gündeme getirerek, “Herhalde saati alamadığı için kızmıştır” dedi.

Altaylı, tutuklanmadan önce İspanya’da bulunduğu esnada bazı AKP’li isimlerden “Türkiye’ye dönme, tutuklanacaksın” uyarısı aldığını, fakat sinirlenip ülkeye döndüğünü ifade etti. Yaşanan sürecin hukuki olmadığını dile getiren Altaylı, etkisinin iktidarı rahatsız ettiğini söyledi.

"BATILI BİR ÜLKEDE DAHİ BU DENLİ UYGAR POLİS GÖRMEDİM"

Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Medyascope’tan Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı. Altaylı, emniyet ve cezaevi sürecinde olumlu bir muameleyle karşılaştığını belirtirken, “Batılı bir ülkede dahi bu denli uygar polis görmedim” dedi. Yaşanan sürecin hukuki olmadığını vurgulayarak “Hukuki süreci değerlendiremem çünkü ortada bir hukuk yok. Adem Sözüer ve Rezan Epözdemir ve hatta Mücahit Birinci o süreci gayet iy ideğerlendirdi" ifadelerini kullandı.

“'GELME, TUTUKLAYACAKLAR' DEDİLER”

Altaylı, tutuklanmadan bir hafta önce İspanya’da bulunduğunu ve bazı AKP’li dostlarının kendisini arayarak “Gelme, tutuklayacaklar” dediğini söyledi. Altaylı, bu uyarıya rağmen sinirlenip Türkiye’ye döndüğünü belirtti.

“HERHALDE SAATİ ALAMADIĞI İÇİN KIZMIŞTIR”

Altaylı, hakkında beddua eden Cübbeli Ahmet için şu ifadeleri kullandı:

“Cübbeli son olarak beni aradığında kızı için bir saat için aracılık istemişti. En ünlü ve en pahalı bir İsviçre markasının, pırlanta kaplı bir modeliydi. Piyasa fiyatı çeyrek milyon dolar. Herhalde saati alamadığı için kızmıştır. Eğer nefesi dediği kadar kuvvetli ise önce kendisine şifa versin. Ölüm korkusu ile hastane hastane geziyor. Galiba bedduası tutuyor ama duası kabul olmuyor.”

“ETKİMDEN KORKUYORLAR”

Altaylı, programlarının büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Zannederim etkimden korkuyorlar. Bu kritik dönemde sesimi kesmek istediler. Muhalefete akıl verdiğimi düşünüyorlar ama farkında değiller ki ben sadece muhalefete değil, onlara da tavsiyelerde bulunuyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Altaylı’nın bu sözleri, Cübbeli Ahmet’in kısa süre önce yaptığı bir açıklamanın ardından geldi. İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Ahmet Mahmut Ünlü, Altaylı’nın da adını anarak, “Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Tabii ki bir kısmı hapse girmedi ama mezara girdi. Darısı diğer müfterilerin başına gelsin” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalara tepki gösteren programcı ve yazar İzzet Çapa ise sosyal medya hesabından, geçmişte Cübbeli Ahmet’in Altaylı ile görüşmek için ısrar ettiğini belirterek, “Fatih Bey’i çok severim, o bambaşka bir adam’ deyip, beraber yemek yemek için ısrar eden siz değil miydiniz?” ifadeleriyle karşılık vermişti.