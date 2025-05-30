Fatih Altaylı’dan ortalığı karıştıracak Ali Koç göndermesi!

Gazeteci Fatih Altaylı, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden baklava yiyen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un ailesine ait şirketlerin mali durumunu gündeme taşıdı.

Fatih Altaylı, “Ali Koç iktidarın elinden baklava yerken, bakalım Koç Holding ne yemiş, başına neler gelmiş” diyerek kaleme aldığı yazısında, “Koç Holding’in hisse değeri 2024 Mayıs ayında zirve yapmış ve dolar bazında 8 dolarlık değere ulaşmıştı. Bugün aynı hisse dolar bazında 3,65 dolara düşmüş vaziyette” bilgisini paylaştı.

AKP iktidarının ekonomi politikalarını da eleştiren Altaylı, “İşin özü, şirketler patronlarının ağzına baklava tıkıştırarak düzelmiyor. Vatandaşın ağzına seçim dönemi bal çalmakla ülkenin düzelmediği gibi” ifadelerini kullandı.

Altaylı yazdığı yazıda şunları söyledi,

"Ali Koç’un eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden baklava yemesi, daha doğrusu Mustafa Varank’ın baklavayı Ali Koç’un ağzına vermesi çok konuşuldu.

Ben de fotoğrafı gördüğümde ilk intiba olarak “Adam uzattı" ise ne yapsın.

Oluyor böyle şeyler ne yazık ki, Galatasaray Başkanı yanağını okşatmıştı. Bunun da ağzına baklava verdiler. Keşke uzanıp ağzına verdireceğine, eliyle alıp kendi yeseymiş bari” yorumunu yapmıştım.

Kulüp başkanlarının siyaset ile bu denli yüz göz olmasına idi eleştirim ve biraz da boş bulunma durumu hissetmiştim.

Yanıldığımı spor yazarı Serdar Ali Çelikler’den öğrendim.

Çelikler iddialı bir ifade ile “Bu öyle bir anda oluşmuş bir tablo değil. İyi bir çekim yapılabilsin diye Bakan Bey üç kez baklava yedirmiş Ali Koç’a” dedi.

Yalanlayan da olmadı.

Demek ki, aralarında epey bir samimiyet var.

Bir şey diyemeyiz.

Benim meselem baklava falan değil.

İsteyen istediğini istediğinin elinden yer.

Beni ilgilendirmez.

Ama ben Ali Koç’tan ziyade başka bir Koç’la ilgilenmek istiyorum.

Koç Holding ile.

Ali Koç iktidarın elinden baklava yerken, bakalım Koç Holding ne yemiş, başına neler gelmiş.

Koç Holding’in hisse değeri 2024 Mayıs ayında zirve yapmış ve dolar bazında 8 dolarlık değere ulaşmıştı.

Bugün aynı hisse dolar bazında 3,65 dolara düşmüş vaziyette.

Hesabı dolar üzerinden yapıyorum. TL üzerinden yapsam durum daha da kötü görünecek, çünkü bir de içinden enflasyonu arıtmak gerekecek.

“En yüksek andan yapıyorsun hesabı” diyenler olacaktır, biraz daha eskiye götürelim hesabı.

2023’e.

O zaman da hisse değeri yaklaşık 5,3 dolar.

Koç Holding hissesi olanlar o gün o fiyat üzerinden satıp parayı 2 yıl faize koysalardı, bugün kaç dolarları olurdu acaba. Emin olun, 3,65’ten epey fazlası olurdu.

Grubun en önemli şirketlerinden Arçelik’e bakalım isterseniz.

Arçelik 2023 yılının Ekim ayında 70 TL’den işlem görüyordu. O günkü kurla 6,40 dolar.

Bugün aynı hisse 2,6 dolar.

Diğer sanayi kuruluşları için de durum çok farklı değil.

Dolar bazında üçte bire düşmüş değerler söz konusu.

Şimdi iktidar yanlısı yayın organları tüm bu tabloyu Mehmet Şimşek’in üzerine yıkıp işin içinden çıkmaya çalışıyorlar.

Oysa Mehmet Şimşek yerine AKP kafasında biri bakan olsa durum çok daha beter olacaktı, bunun farkında değiller.

Bir süre önce AKP’nin ekonomi alanında önemli görevler verdiği bir isimle konuşuyorduk.

“Partide herkes Mehmet Şimşek’e kızıyor ama asıl kızmaları gereken yeri hatırlamıyorlar. Faizler çok ani biçimde düşürülünce bunun yan etkisi olarak ekonomide prostat kanseri başladı. Basit bir ameliyat, kısa bir kemoterapi ile düzeltilebilecek bir durumdu. Ama biz ne yaptık. ‘Bir şeyin yok, iyisin’ dedik hastaya ve ıhlamur verdik, paça çorbası içirdik. Hasta iyileşmedi. Tam aksine metastas yaptı. Her tarafı sardı kanser. Yine çok umursamadık çünkü seçim vardı. En nihayetinde seçimden sonra hasta ölmek üzereyken hastaneye kaldırdık hastayı ve Doktor Mehmet geldi. 2 yıllık gecikmeden ötürü şimdi yüksek dozda kemoterapi uyguluyor. Bu arada bazı organlar zorlanıyor, bazıları hasar alıyor. Hatta belki bazı organlar kullanılmaz hale de gelecek. Ama hastalık çok yayılmış ve başka çaresi yok” diyor.

Üstelik de doktor bunları yaparken, hastalığı teşhis edemeyip çorba ile iyileştirmeye çalışanlar hâlâ etrafta konuşuyorlar.

Ve tabii arada Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyonun da tedaviyi sil baştan yaptığını unutmamak gerek.

Anlayacağınız düğme baştan yanlış iliklenmiş.

Şimşek tam düzeltecekken, İmamoğlu operasyonuyla sil baştan yapılıyor.

Artık şurası çok açık ki, AKP döneminde ve AKP kafasıyla bu ekonominin iyi olma ihtimali yok.

Bunu anlayanların sayısının arttığını da zaten anketler gösteriyor.

İşin özü, şirketler patronlarının ağzına baklava tıkıştırarak düzelmiyor.

Vatandaşın ağzına seçim dönemi bal çalmakla ülkenin düzelmediği gibi."