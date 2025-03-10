Fatih Altaylı'dan ortalığı karıştıracak İmamoğlu açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı aday adayı olarak seçim kampanyasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk olarak İzmir’de yurttaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, kampanya kapsamında yurt gezilerine devam ederken gazeteci Fatih Altaylı, ön seçim sürecine ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu.

Kendisine ait YouTube kanalında konuşan Altaylı, İmamoğlu’nun aday gösterilme sürecini ‘rezalet’ ve ‘halkla ilişkiler faciası’ olarak değerlendirdi.

"İMAMOĞLU'NA YAZIK"

CHP’nin bu süreci mındar ettiğini vurgulayan Altaylı, “İmamoğlu’na yazık” diyerek, “Hakikaten bir aday açıklamasının içine nasıl s…çılır gösterdiler. Kusura bakmasınlar tabirime. Bunun başka karşılığı yok” ifadelerini kullandı.

“Bu kafayla buzdolabı, çamaşır makinesi satmaya kalksalardı satamazlardı” diyen Altaylı, “Ama Allah’tan ürün iyi. Ürünü kendini satacak belli ki” yorumunu yaptı.

Fatih Altaylı’nın açıklamaları şöyle:

“İmamoğlu’nun aday gösterilme durumu bana sorarsan halka ilişkiler faciasıdır. Bir rezalettir. Niye? CHP’nin adayı önemsiz bir şey mi?

CHP kendi adayının kendi açıklanma işini mındar etti. Ön seçim yapıldı mı? Bilmiyoruz. Üyelere soracaklardı. Zaten tek aday var.

Adayının açıklanması doğru düzgün bir faaliyetle olur. Eğer gösteriş yapmak istiyorsan, bir stadyum doldurursun, sahne kurarsın…

Gösteriş yapmak istemiyorsan da parti genel merkezinde ve Ankara’da herhangi bir yerde toplantı düzenlersin. Orada da resmi ve şık bir şekilde açıklarsın.

Burada oldu bitti var. Bir baktık İmamoğlu aday. Yazık İmamoğlu’na. Hakikaten yazık. Şimdi adam aday mı değil mi hiçbirimiz bilmiyoruz. Adayımsıtırak…

Ne bu ya? Hakikaten bir aday açıklamasının içine nasıl s.çılır gösterdiler. Kusura bakmasınlar tabirime. Bunun başka karşılığı yok.

Bu kafayla buzdolabı, çamaşır makinesi satmaya kalksalardı satamazlardı. Ama Allah’tan ürün iyi. Ürünü kendini satacak belli ki. İmamoğlu da gaza bastı.”