Fatih Altaylı’dan ortalığı karıştıracak İmamoğlu-Erdoğan yazısı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı’dan ortalığı karıştıracak İmamoğlu-Erdoğan yazısı!

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, "AKP iktidarının yargı eliyle yürüttüğü operasyonlar" sonucu yerel bir aktörden uluslararası bir figüre dönüştüğünü ifade etti.

Gazeteci Fatih Altaylı, yazdığı yazıda gündem ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Mart ayına kadar uluslararası alanda sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanındığını belirten Altaylı, AKP’nin uygulamaları sayesinde bugün İmamoğlu’nun da Avrupa’da bilinen ve desteklenen bir lider haline geldiğini belirtti.

İmamoğlu’nun bu etkiyi kendi çabasıyla değil, bizzat iktidarın baskıları sayesinde elde ettiğininin altını çizen Altaylı, "İktidarın yaptığı hiçbir şey İmamoğlu’nun siyasi geleceğini kolay kolay ortadan kaldırmayacak, ama İmamoğlu’nun siyasi hayatına ‘turbo’ etkisi yaptığı artık çok açık" ifadelerini kullandı.

Altaylı yaptığı değerlendirmede şunları söyledi,

"AKP, siyasi aklını yitirmiş görünen 3 ayı bulmayan bir sürede, yerel bir siyasetçiden uluslararası bir siyasi figür yaratmayı başardı.

Kendilerini kutluyorum.

Mart ayının ortasına kadar Türkiye’nin uluslararası alanda tanınan tek siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan’dı.

Kendine has üslubu, sevelim sevmeyelim kabul etmek zorunda olduğumuz karizması, herhangi bir yabancı dil bilmeden her ortamın içine girebilme özgüveni ile birleşen uzun iktidarı onu dünyanın en tanınan, en bilinen liderlerinden biri yapmıştı.

İmajı her zaman çok iyi olmamakla beraber tanınmak konusunda hiçbir lidere nasip olmayan bir durumu vardı.

Ve AKP şimdi bir başka Türk siyasetçiyi de dünya arenasına kendi eliyle sürdü.

Bu siyasetçinin adı Ekrem İmamoğlu."

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