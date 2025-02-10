Fatih Altaylı’dan ortalığı karıştıracak şok bahis iddiası

Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Galatasaray’ın kazandığı ve tartışma konusu olan penaltı kararı sonrası Adana Demirspor sahadan çekildi. Maçın tatil edilmesi sonrası son kararı TFF verecek. Federasyonun sahadan çekilen Adana ekibini 3-0 hükmen mağlup etmesi bekleniyor.

Yapılan yorumlarda Galatasaray’a verilen penaltının ve Adana Demirspor’un sahadan çekilmesinin oldukça yanlış olduğunun altı çizildi.

FATİH ALTAYLI’DAN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İDDİA

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube kanalında yayınladığı videoda olaylı maçı değerlendirdi. Altaylı, Galatasaraylı arkadaşlarının neredeyse tamamının penaltı için yanlış karar verildiğini düşündüğünü anlattı.

Altaylı, "Bu ilk verilen verilmeyen penaltı değil ama mesele bunun çok dışında" dedi. VAR'ı da eleştiren Altaylı, "Yerlisi yabancısı demek ki tüm hakemler hata yapabiliyor" diye konuştu.

Altaylı, ortaya çıkan tablodaki bir numaralı sorumlunun TFF yönetimi olduğunu belirterek, "Mafyalaşmış bu federasyon futbolu yönetmekten aciz" dedi.

Altaylı maçla ilgili yorumunun devamında bahis iddiasını gündeme getirdi. Altaylı, konuyla ilgili yaptığı imada “Birileri bahis oynadı mı bu olasılık üzerine? Ne oluyor bilmiyoruz; ama şunu çok net biliyoruz: Bu federasyon çok kötü bir federasyon” şeklinde konuştu.

Altaylı yorumunun devamında ise mevcut TFF yönetiminin bir an önce görevi bırakması için futbolun paydaşlarının harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

MURAT SANCAK BAHİS İDDİASINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Adana Demirspor’un maçtan çekilme kararını alan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bahis konusunda da konuşmuştu. Sancak, “Bütün spor medyasına söylüyorum. Her şeyiniz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmuş. Yorumcular bir takımı tutmuş, onu koruyor. Bu bahis sistemi dünyanın başına bela. Federasyon ne yapsın? Bu yapı çok güçlü” ifadelerini kullanmıştı. Sancak aldığı karar sonrası Ekol TV’ye yaptığı açıklamada ise ‘’Bu bahis çetesine üç maç uysaydık, takımın bütün borcunu silerdik. Bunlara uymadık" demişti. Sancak daha önce yaptığı bir açıklamada ise elinde olsa bahisi tamamen yasaklayabileceğini söylemişti.