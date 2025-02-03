Fatih Altaylı'dan teğmenlere çarpıcı teklif

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganıyla 'Subay Yemini' ettikten sonra TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene gazeteci Fatih Altaylı iş teklifinde bulundu. Altaylı "Aralarında medyaya meraklı olan varsa buyursun gelsin. İsteyen program yapar, isteyen kamera arkasında çalışır" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) bağlı Kara Harp Okulu'nun bu yılki mezuniyetinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla 'demokratik ve laik cumhuriyet' yemini eden beş teğmen ihraç edildi.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen ihraç olayının ardından teymenlere büyük bir kesim destek vermeye devam ediyor.

Gazeteci Fatih Altaylı kendi you tube kanalında teymenlere iş teklifinde bulundu.

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Altaylı "Eğer, ya ben medyaya meraklıyım falan diyen birisi varsa, buyursun gelsin. Beşine de bizim buranın kapısı açıktır. O beş gencimizden hangisi istiyorsa, gelirler burada bizim ekibimize istedikleri gibi katılırlar. İsterlerse program yaparlar, isterlerse bizim arkamızdaki ekibimizde yer alırlar. Nasıl isterlerse. Eğer hiçbir yere gitmezlerse ve biz bu iş yapmak istiyoruz derlerse bizim kapımız o teymenlere açıktır. Onu söyleyeyim. Teke tek medya olarak kendilerine kapımız sonuna kadar açıktır" dedi.

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