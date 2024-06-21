Fatih Altaylı'dan yurt dışı pulu tepkisi. ‘Bizim verdiğimiz haraçlar olmasa bu itibar nasıl korunacak?’

Gazeteci Fatih Altaylı, 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 3 bin TL’ye çıkarılacağına yönelik tartışmalar hakkında sert değerlendirmelerde bulundu. "Devleti yöneten basiretsizler buna harç diyor ama bu harç falan değil. Bu çok açık biçimde bir 'dolaylı vergi'.” ifadelerini kullanan Altaylı, "Yurt dışına gidecek kadar paran var ise bana da 3000 TL vereceksin' vergisi" değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, bugün paylaştığı yazısında, yurt dışı çıkış harcının 3 bin TL’ye yükseltilmesinin seyahat özgürlüğünün kısıtlanması anlamına geldiğini ifade ederek "Biz pasaport harcının 'Anayasal özgürlükleri' kısıtlayıp kısıtlamadığını tartışmak isterken, şimdi bir de bu saçmalık gündemde" ifadelerini kaydetti.

Türkiye'nin en yüksek pasaport ücreti alan ülke olduğunu ve buna rağmen seyahat eden vatandaşların bir de vize ücreti ödediğini vurgulayan Altaylı, muhalefet partilerinin ‘yurt dışı çıkış harcı' konusunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıması gerektiğini ifade etti.

Vergideki bu korkunç artış talebinin aynı zamanda iktidarın aczini ve ülkeyi getirdiği berbat durumun itirafı olduğunu kaydeden Altaylı, “Çünkü bu vergi ülke ekonomisinin en kötü durumda olduğu 2001 yılında ihdas edilmişti. Ve o gün 50 ABD doları olarak uygulanıyordu. Demek ki, bugün ekonomik durumumuz 2001’den de daha kötü ve bu paraya daha çok ihtiyacımız olmalı ki, 100 dolara çıkarılması isteniyor.” açıklamasında bulundu.

“2001 krizinde bile ekonomimiz daha iyi durumdaydı ve daha iyi yönetiliyordu.” ifadesini kullanan Altaylı, Bülent Ecevit ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kıyaslamadığını belirtti ve “Elbette ki, bugün daha fazla paraya ihtiyaç var. Ecevit’in altında yerden teker kesmesi milyonlarca dolar olan Boeing 747, A 340, A 330 makam uçakları, Mercedes filoları yoktu. Bizim verdiğimiz haraçlar olmasa bu 'itibar' nasıl korunacak!"