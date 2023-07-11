Fatih Altaylı'dan zam yağmuruna olay yorum... Açtı ağzını yumdu gözünü

Gazeteci Fatih Altaylı kendi Youtube kanalında geçtiğimiz günlerde açıklanan vergilerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Halktan alınan vergilere karşı iktidarın lüks harcamalarını hatırlatan Altaylı, "Ülke zordayken itibar yapmak, itibarsızlığın ta kendisidir." dedi.

Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden dediğim gibi devlet bir yandan kendi masraflarını kısardı. Bu sefer masraf kısma yok. 'İtibardan tasarruf olmaz' diye bir zırvalık var ya... Ülke zordayken böyle bir masraf etmek zaten itibarsızlığı kendi başına getirir de... Hadi onu saymayalım. Hadi Cumhurbaşkanı bir kişi, idare edelim. 1500-2000 koruma, 150-200 otomobillik konvoylar falan diyelim. 1 kişi ya 10 kişi değil. Ama aynı şey alabildiğine her yerde sürüyor. Mesela seçimden önce yerli otomobil Togg'a falan geçmişlerdi. Sonradan hop tekrar Mercedes'e döndüler. Seçim bitti Togg'lar ortadan kayboldu. Ya bari siz de ufak bir kemer sıkıyormuş gibi yapın. Hani sıkmasanız bile hani ulan kandırın bizi ya. Deyin ki salaklar sizi kandıracağız deyin. Kandırmaya çalışın bari. O da yok.

Bana KDV'yi geçir, harcı geçir. Ya işte zam yaptılar. 3-5 gün önce asgari ücret artışı ne 11 bin küsur oldu. Ne oldu abi? Fazlasıyla gitti yani bu elle verdi, bu elle aldı götürdü. Bir de cebime elini soktu, ceptekini aldı götürdü. Şimdi el insaf. Peki sürpriz mi değil. Peki müstahak mıyız? Sonuna kadar ya sapına kadar müstahak. Çünkü bunun olacağı belli zaten. Yani adam ne yapacağını göstermiş sana. Daha çok şey gelecek yani. O yüzden kimse şaşırmasın ama yüzde 52 bunu istedi zaten. Yüzde 52 bunu bile bile istedi. Onlar da bu yüzde 52'yi almak için bunun zeminini hazırladılar. dediğim gibi ayı kapanıydı, hep beraber kendileri düştü."