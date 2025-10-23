İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ederken Gazeteci Fatih Altaylı’nın 1997’de Lübnan’da Terör örgütü PKK'nın kurucusu, vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile yaptığı 30 dakikalık röportajın ilk bölümünün, PKK’nın kurduğu Özgür Düşünceler internet sitesinde yayınlanması dikkat çekti.

Röportajın yayımlandığı platform ve videonun bölümler halinde erişime açıldığı kayıtlarına göre ilk yayın 2025 sonbaharında yapıldı.

Röportajı yaptığı dönemde Altaylı’nın Kanal D’de çalıştığı, röportajın Lübnan’ın Bar Elias bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Röportajın güvenlik gerekçeleriyle yapıldığı tarihte televizyonda yayınlanmadığı kaydedildi.

SUSURLUK, UYUŞTURUCU İDDİALARI...

Öcalan'a, röportajda Türkiye'deki uyuşturucu ticareti ve 1996 Susurluk kazası soruldu. Çetelerin uyuşturucu ticaretini kontrol ettiğini, bazı isimler ve yapıların uyuşturucu ağı içinde yer aldığını söyleyen Öcalan'ın Susurluk kazası için “cumhuriyet tarihinde bir kilometre taşı” yorumu röportajın dikkat çeken bölümlerinden oldu.

Öcalan'ın diyalog ve silahların susturulması yönündeki açıklamaları ve İngiltere–IRA örneğini de dikkat çekti.

Röportaj, dönemin Terörle Mücadele Kanunu’nun 8. ve 30. maddeleri sebebiyle yayınlanmamıştı.