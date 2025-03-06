Fatih Altaylı’nın bu tespiti Ankara'yı karıştıracak: Yarın İmamoğlu, öbür gün Yavaş...

CHP’li belediyelere yapılan operasyona ilişkin Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak bir tespit geldi. Altaylı, “Fareler insan kulağını üfleyerek yermiş. Acıyı hissetmezmişsin. AKP de alıştıra alıştıra CHP’yi yiyor” dedi.

ALTAYLI: AKP'DE ALIŞTIRA ALIŞTIRA CHP’Yİ YİYOR

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü YouTube canlı yayınında CHP’li belediyelere yapılan operasyonlara ve tutuklamalara ilişkin, çarpıcı bir tespitte bulundu. Altaylı, “Fareler insan kulağını üfleyerek yermiş. Acıyı hissetmezmişsin. AKP'de alıştıra alıştıra CHP’yi yiyor. Yarın Ekrem İmamoğlu’nu, öbür gün Mansur Yavaş’ı alsa, ‘Ne olmuş canım, yeni ne var bunda’ olacak.” dedi.

CHP’Lİ İSTANBUL BELEDİYELERİNE OPERASYON KISKACI

CHP’li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer ile başlayan operasyonlar sırasıyla; Beşiktaş Belediyesi, Kartal Belediyesi, Ataşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi ile sürdü. Ayrıca İBB’ye bağlı Medya AŞ’ye de soruşturma başlatılmıştı.

İMAMOĞLU’NA 6 SORUŞTURMA AÇILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 6 ayrı soruşturma açıldı. İmamoğlu için istenen cezalar ise şu şekilde;

1. Ahmak Davası

Türk Ceza Kanunu 125/2-1, 125/3-a,4,5, 43/2-1

İstenen ceza 2 yıl 11 ay

2. Ordu Valisi Davası

Türk Ceza Kanunu 125/3-a

İstenen ceza 2 yıl

3. Büyükçekmece Davası

Türk Ceza Kanunu 235/1

İstenen ceza 7 yıl

4. Bilirkişi Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,

İstenen ceza 4 yıl hapis cezası

5. Başsavcı Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi

Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi

Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi

İstenen ceza 7 yıl 4 ay.

6. Diploma Davası