Fatih Altaylı’nın bu tespiti Ankara'yı karıştıracak: Yarın İmamoğlu, öbür gün Yavaş...

CHP’li belediyelere yapılan operasyona ilişkin Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak bir tespit geldi. Altaylı, “Fareler insan kulağını üfleyerek yermiş. Acıyı hissetmezmişsin. AKP de alıştıra alıştıra CHP’yi yiyor” dedi.
ALTAYLI: AKP'DE ALIŞTIRA ALIŞTIRA CHP’Yİ YİYOR
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü YouTube canlı yayınında CHP’li belediyelere yapılan operasyonlara ve tutuklamalara ilişkin, çarpıcı bir tespitte bulundu. Altaylı, “Fareler insan kulağını üfleyerek yermiş. Acıyı hissetmezmişsin. AKP'de alıştıra alıştıra CHP’yi yiyor. Yarın Ekrem İmamoğlu’nu, öbür gün Mansur Yavaş’ı alsa, ‘Ne olmuş canım, yeni ne var bunda’ olacak.” dedi.
CHP’Lİ İSTANBUL BELEDİYELERİNE OPERASYON KISKACI
CHP’li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer ile başlayan operasyonlar sırasıyla; Beşiktaş Belediyesi, Kartal Belediyesi, Ataşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi ile sürdü. Ayrıca İBB’ye bağlı Medya AŞ’ye de soruşturma başlatılmıştı.
İMAMOĞLU’NA 6 SORUŞTURMA AÇILDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 6 ayrı soruşturma açıldı. İmamoğlu için istenen cezalar ise şu şekilde;
1. Ahmak Davası
Türk Ceza Kanunu 125/2-1, 125/3-a,4,5, 43/2-1
İstenen ceza 2 yıl 11 ay
2. Ordu Valisi Davası
Türk Ceza Kanunu 125/3-a
İstenen ceza 2 yıl
3. Büyükçekmece Davası
Türk Ceza Kanunu 235/1
İstenen ceza 7 yıl
4. Bilirkişi Davası
Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,
İstenen ceza 4 yıl hapis cezası
5. Başsavcı Davası
Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi
Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi
Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi
İstenen ceza 7 yıl 4 ay.
6. Diploma Davası