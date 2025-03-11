Fatih Altaylı’nın Devlet Bahçeli sözleri gündemi sallayacak!

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü YouTube yayınında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşına ‘PKK’nın kurucu önderi’ demesini, “Bahçeli’nin ‘Biji Serok Apo’ demesine ramak kalmış. Şunu ben söylesem içerideydim. Telefon eden ve tweetler atan kişinin Devlet Bahçeli olduğundan şüphelenmeye başladım” dedi.

BİR ZAMANLARIN İMRALI CANAVARI, ‘PKK’NIN KURUCU ÖNDERİ’ OLDU

Bir süredir rahatsızlığından ötürü istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, telefon görüşmeleri ve dün X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir zamanlar ‘İmralı canavarı’ dediği teröristbaşına ‘PKK’nın kurucu önderi’ demesi dikkat çekmişti.

ALTAYLI: DEVLET BAHÇELİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENMEYE BAŞLADIM

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı ise YouTube yayınında Bahçeli’nin söylemini sert bir dille eleştirdi. Altaylı, “Bahçeli’nin, Türkiye’ye 40 yıldır kan kusturan birine ‘PKK’nın kurucu önderi’ demesi çok garip. Bu jargonu PKK’lılar kullanıyor. Bahçeli’nin ‘Biji Serok Apo’ demesine ramak kalmış. Şunu ben söylesem içerideydim” dedi.

Altaylı konuşmasının sonunda ise bomba bir açıklamaya imza attı. Altaylı, “Telefon eden ve tweetler atan kişinin Devlet Bahçeli olduğundan şüphelenmeye başladım” dedi.

NELER YAŞANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin meclise davet ederek başlattığı ‘Öcalan terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışının ardından üçüncü görüşmelerde teröristbaşından çağrı gelmişti. Bahçeli’nin ön ayak olduğu süreç ise son olarak terör örgütünün kendini şartlı olarak lağvetmesi ile son buldu.

Bu sürece Bahçeli ise sağlık durumundan dolayı evinden istirahat ederken şahit oldu. Telefon görüşmeleri ve paylaşımları ile Bahçeli sürece ilişkin değerlendirmeler yaptı. Ancak Bahçeli’nin bir süredir ekran karşısında olmaması ise spekülatif haberlerin dolaşmasına neden oldu.