Fatih Altaylı'nın duruşma tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı'nın duruşma tarihi belli oldu

Gazeteci Fatih Altaylı'nın ilk duruşması, 3 Ekim 2025'te Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde yapılacak.

“Cumhurbaşkanı’nı tehdit” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması, 3 Ekim'de görülecek.

Kişisel YouTube kanalında yaptığı yorumun ardından 21 Haziran'da gözaltına alınan ve “Cumhurbaşkanı’nı tehdit” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Silivri F Tipi Cezaevi kampüsündeki 2 no’lu duruşma salonunda 3 Ekim'de görülecek.

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