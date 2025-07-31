Fatih Altaylı'nın duruşma tarihi belli oldu

“Cumhurbaşkanı’nı tehdit” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması, 3 Ekim'de görülecek.
Kişisel YouTube kanalında yaptığı yorumun ardından 21 Haziran'da gözaltına alınan ve “Cumhurbaşkanı’nı tehdit” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Silivri F Tipi Cezaevi kampüsündeki 2 no’lu duruşma salonunda 3 Ekim'de görülecek.
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