Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Fatih Altaylı'nın hesabına neden erişim engeli getirildiği ortaya çıktı!

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube hesabına erişim engeli getirilmesinin nedeni belli oldu. İşte detaylar…

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube hesabından kullandığı bir ifade gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği iddiasıyla 22 Temmuz'da tutuklandı.

Altaylı'nın Youtube hesabına erişim engeli getirildi.

Altaylı'nın boş koltuğunun bile izlenme rekorları kıran Youtube hesabının erişime kapatılması tartışmaya neden oldu.

Altaylı’nın boş koltuğunun bile izlenme rekorları kıran Youtube hesabının erişime kapatılması tartışmaya neden oldu.

ERİŞİM ENGELİNİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Halktv.com.tr'nin edindiği bilgilere göre Youtube kanalında, Fatih Altaylı'nın Silivri'de gönderdiği mektup okunmuştu. Mektupta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim" isimli şiiri göndermesinden bahsedilmişti.

