Fatih Altaylı’nın neden tutuklandığı belli oldu!

"Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, Altaylı bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Mahkemenin, kaçma ve saklanma ihtimalini gerekçe göstererek tutuklama kararı verdiği belirtildi.
İşte İstanbul 10. Sulhh Ceza Hakimliği'nce Fatih Altaylı hakkında verilen karar:
NE OLMUŞTU?
Dün bir anket şirketinin araştırmasına ilişkin yorumlarının ardından gün içerisinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın 'Senin suyun ısındı' dediği Fatih Altaylı akşam saatlerinde gözaltına alındı.
İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fatih ALTAYLI hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."
EŞİ "SERBEST BIRAKILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM" DEMİŞTİ!
Gazeteci Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, "Salıverileceğini düşünüyor ve umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.