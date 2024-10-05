Fatih Altaylı'nın şaftı kaydı, freni patladı: Bu ülkeyi bu hale getirenler, topunuzun…

İstanbul Beyoğlu’nda iki kişi yolda yürüyen kadına cinsel saldırıda bulunulmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan zanlılar, mağdurun şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakılmıştı. Zanlıların serbest bırakılması sonrasında sosyal medyada büyük tepkiler oldu. Gelen tepkiler üzerine zanlılar yakalanarak tutuklanmıştı. Yaşanan gelişmelere ilişkin en sert tepki ise ünlü gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı, olayla ilgil, “Hakim hakim değil belli ama yasa da yasa değil. Yazık bu memleketin halkına gençlerine kızlarına. Bu ülkeyi bu hale getirenler topunuzun…” dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre; gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.’yı takip etti. Ardından kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp cinsel saldırıda bulundu. Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. O sırada tacizcilerden biri, “amcamın kızı" diyerek çevredekilerden kurtulmak isterken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, saldırganların elinden kızı kurtardı. Daha sonra polis ekipleri tarafından saldırganlar gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

İremşan A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmaması sebebiyle şüpheliler 31 yaşındaki Semir T. ve 27 yaşındaki Ömer K. ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı. Semir T.‘nin “cinsel saldırı", “mukavemet", “uyuşturucu madde kullanmak", “gasp" suçlarından Ömer K.’nın ise “cinsel saldırı”, “kasten yaralama", “mukavemet", “otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

TEPKİLER SONRASI TUTUKLAMA

Zanlıların serbest bırakılması kamuoyunda büyük tepki toplarken, kadın hakları savunucuları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından da sert tepki sonrasından tekrardan yakalanma kararı çıkarıldı. 2 zanlı gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALTAYLI: YAZIK BU MEMLEKETİN HALKINA GENÇLERİNE KIZLARINA

Olay sonrasında ünlü gazeteci Fatih Altaylı, X hesabı üzerinden tepki göstererek hukuk sistemini eleştirdi. Altaylı, şu açıklamalarda bulundu;

“Küfür etmeden bir şey söylemek zor. İfadeler yetersiz kalıyor. İki pislik yolda bir genç kıza saldırıyor. Biri yere yatırıyor ve üzerine çıkıyor. O kadar fütursuz ve yasaların yetersiz olduğunun o kadar farkında ki etraftakiler umurumda değil. Bir kaç genç gelip kızı kurtarmasa tecavüz kaçınılmaz. Polis pislik sapıkları yakalıyor. Mahkeme serbest bırakıyor. Hakim hakim değil belli ama yasa da yasa değil. Yazık bu memleketin halkına gençlerine kızlarına. Bu ülkeyi bu hale getirenler topunuzun…”