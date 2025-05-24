Fatih Altaylı'ya büyük tehdit! Evinin önüne kadar geldiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı'ya büyük tehdit! Evinin önüne kadar geldiler

Gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından tehdit aldığını açıkladı. Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Umarım İstanbul Emniyeti gerekeni yapacaktır. Çünkü bu açık bir yaşadığın yeri biliyoruz tehdidi" dedi

Gazeteci Fatih Altaylı 23 Mayıs gece vakti evinin önüne bir pankart asıldığını açıkladı. Altaylı, "bu açık bir yaşadığın yeri biliyoruz tehdidi" ifadesini kullandı.

Altaylı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece bir grup haydut evimin bulunduğu mahalleye gelip kendi iğrençliklerini gösteren bir pankart astılar ve bunu asma nedenlerini de bir yalanla ifade ettiler. Bölgedeki kamera görüntüleri ile suç duyurusunda bulunuyorum. Umarım İstanbul Emniyeti gerekeni yapacaktır. Çünkü bu açık bir yaşadığın yeri biliyoruz tehdidi."

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