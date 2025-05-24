Fatih Altaylı'ya evinin önünde büyük şok! Öyle bir şey yaptılar ki...

Geçtiğimiz günlerde Linet konser vereceği esnada mekanın önüne gelenlerce protesto edilmişti.

Yaşanan durum ile ilgili video çekerek kendini savunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Linet'in olayı ile ilgili Fatih Altaylı yorum yapmıştı.

Fatih Altaylı YouTube kanalında Linet'in yaşadığı protesto ile ilgili tepki vermişti. Altaylı Linet'in sadece Yahudi olduğu için protesto edildiğini söylerken protesto edenler için 'it sürüsü' tabirini kullanmıştı.

Yaşanan bu olay sonrası Fatih Altaylı’nın Şişli’de bulunan evinin önüne bir grup tarafından protesto edildi. Altaylı’nın köpek olarak çizildiği bir pankart asıldı.

Fatih Altaylı'dan 'it sürüsü' çıkışı. Kendi kanalında sert sözler